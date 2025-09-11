En quoi consiste «le contrat de gouvernement» que proposent Les Républicains ?

Dans l’optique d’apporter de la stabilité à Sébastien Lecornu, Les Républicains ont proposé au Premier ministre de signer «un accord de gouvernement», autour de quelques thèmes consensuels, afin d’éviter les désaccords au sein du socle commun.

Pacte, compromis, trace écrite, pour constituer son gouvernement, Sébastien Lecornu sera obligé de faire des concessions. Un changement de méthode dont le nouveau Premier ministre est conscient. Mercredi, lors de la passation de pouvoirs avec François Bayrou, l’ancien ministre des Armées a prôné en faveur «d’une rupture» dans l’action politique. Une déclaration qui a laissé entendre que celui-ci pourrait échanger avec tous les partis.

Dans l’optique d’éviter une énième censure et d'installer un semblant de stabilité, certains membres du socle commun ont proposé la mise en œuvre d’un «contrat de gouvernement».

Ce jeudi, Gérard Larcher a émis une proposition allant dans ce sens. Le président du Sénat a souhaité l’élaboration de ce «contrat de gouvernement» sur «cinq ou six dossiers urgents» à traiter. Un contrat entre Les Républicains, Renaissance, Horizons et le MoDem, excluant le PS.

Concrètement, l’idée serait de trouver quelques sujets pouvant faire consensus, qui répondraient aux priorités des uns et des autres.

«Ne pas reproduire les mêmes erreurs»

La signature d’un «contrat de gouvernement» est partagée par plusieurs cadres de droite. Invité sur CNEWS mercredi, Laurent Wauquiez a indiqué que les députés de la Droite républicaine, groupe qu’il préside à l’Assemblée, «se détermineront en fonction du programme du prochain gouvernement».

L’élu de Haute-Loire a regretté l’absence d’une «feuille de route avec François Bayrou». «Je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs», a-t-il déclaré, appelant «à écrire noir sur blanc ce qui sera fait» par le prochain exécutif.

Des indépendants en accord avec ce contrat

L’idée d’un accord de gouvernement, sous la forme d’un contrat ou autre, a également été proposée par les députés indépendants du groupe LIOT, avant même la démission de François Bayrou.

En effet, le lundi 8 septembre, jour du vote de confiance à l’Assemblée, Laurent Panifous, président du groupe LIOT, avait appelé toutes les forces politiques ne voulant ni la dissolution, ni la destitution d'Emmanuel Macron, à discuter pour former un gouvernement «d’union républicaine».

«Il faut un compromis, avec un chef de gouvernement capable de les réaliser. Le PS, LR et les partis du centre vont devoir se bouger. On ne va pas renverser ce pays», avait alerté le député de l’Ariège.

«Serons-nous capables de nous mettre d’accord pour gouverner ce pays pendant 20 mois», s’était de son côté interrogé le député Charles de Courson.

Déplorant les ambitions présidentielles de nombreux partis, le groupe LIOT avait ainsi défendu la mise en place d’une politique chargée de gérer «des affaires courantes», laissant de côté les grandes réformes pour la présidentielle.