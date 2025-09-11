Nouveau gouvernement : Raphaël Glucksmann balaie l’idée de travailler avec Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau

Le président du parti Place publique Raphaël Glucksmann a exclu ce mercredi toute entrée dans un gouvernement de Sébastien Lecornu, refusant de travailler «avec Bruno Retailleau».

L’ouverture à la gauche s’annonce compliquée pour Sébastien Lecornu. Chargé de constituer un gouvernement, Sébastien Lecornu ne comptera pas sur le parti Place publique.

Ce mercredi, son président Raphaël Glucksmann a refusé de rentrer dans le prochain exécutif, expliquant ne pas vouloir travailler avec Bruno Retailleau, pressenti pour conserver son poste de ministre de l’Intérieur. «Entrer au gouvernement avec Bruno Retailleau, honnêtement non», a déclaré l’eurodéputé ce jeudi au micro de RTL.

Une non-censure sous conditions

Excluant toute participation à un gouvernement au côté de Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann n’est pas opposé à laisser une chance à Sébastien Lecornu. Un accord de non-censure selon certaines conditions.

Le député européen a conditionné un blanc-seing au gouvernement à la taxation des plus riches. «Nous avons mis sur la table la taxe Zucman», a-t-il rappelé, mettant en avant la mise en place d’un «dispositif permettant de taxer les milliardaires».

Dès sa prise de fonction le 10 septembre, Sébastien Lecornu a entamé une série de consultations avec les chefs de parti de la coalition gouvernementale, mais aussi avec les responsables politiques de gauche. Les chances de voir des personnalités de gauche au sein du prochain exécutif restent cependant faibles.