Orages : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ce vendredi 12 septembre, les perturbations orageuses continueront de marquer les prévisions météorologiques de certains départements français, selon Météo-France.

Le nord de la France reste en proie aux orages. Comme depuis le début de ce mois de septembre, plusieurs départements des Hauts-de-France et de Normandie sont concernés par une vigilance jaune orage.

Selon Météo-France, voici les 6 départements placés en vigilance jaune orage ce vendredi 12 septembre : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, le Calvados et la Manche.

© Météo-France

Toujours selon les météorologistes de l'institut national, la première partie de journée devrait être pluvieuse dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, avant de toucher également la côte normande. Les perturbations orageuses ont elles plus de chances de se manifester le matin. Les températures de la journée seront comprises entre 15 °C et 19 °C dans ces départements.

Le nord de la France perturbé, le reste du territoire non concerné

Selon les prévisionnistes, les orages devraient intervenir à partir de la nuit du jeudi 11 septembre au vendredi 12 septembre et devraient cesser définitivement aux alentours de 20h.

Les perturbations météorologiques globales se concentrent sur la face nord du territoire français. En plus de ces vigilances jaunes pour risques orageux, des risques de pluie-inondation, de crue et de vagues-submersion sont également actifs dans certains des départements concernés : le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme. Le reste de l'Hexagone n'est pas touché par la moindre alerte.