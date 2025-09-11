Orages : voici les 9 départements en vigilance jaune ce jeudi

Ce jeudi 11 septembre, les météorologues de Météo-France ont placé neuf départements en alerte jaune orage. Les perturbations pourraient sévir à partir de midi.

Le tonnerre va gronder. Les neuf départements concernés par la vigilance jaune orage de Météo-France, ce jeudi, sont situés dans le nord du pays, où les perturbations majeures se concentrent.

Dans le détail, voici les départements concernés par cette vigilance, selon Météo-France : la Manche, la Seine-Maritime, l'Oise la Marne, les Ardennes, l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme.

© Météo France

Toujours selon les prévisions de l'institut national, la perturbation orageuse est attendue à partir de la mi-journée et devrait se poursuivre jusque tard dans la nuit.

Ce jeudi 11 septembre, la région des Hauts-de-France sera l'une des plus arrosées, le temps restant globalement sec sur les deux-tiers est du territoire français. En plus de ces vigilances orage, les prévisionnistes de Météo-France font état de cinq zones touchées par un risque jaune vague-submersion (7 départements) et placent 3 départements de plus en vigilance jaune crue. Le Pas-de-Calais est par ailleurs également en vigilance pluie-inondation.