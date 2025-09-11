Paris : un homme se suicide en se défenestrant près du ministère de l’Intérieur

Ce jeudi 11 septembre, un homme a sauté du toit d'un immeuble situé à proximité du ministère de l'Intérieur, en brandissant une banderole. Il a perdu la vie dans sa chute.

Une étrange affaire a secoué la place Beauvau ce jeudi. En effet, un individu a sauté d’un immeuble appartenant à la famille royale des Emirats arabe unis, situé au 96 place Beauvau, jouxtant le ministère de l’Intérieur.

En se jetant du cinquième étage, l’homme a laissé tomber des papiers sur lesquels était écrit un message en rapport avec un litige, selon les informations d’une source policière relayées par l’AFP. Avant de se défenestrer, le suspect a également déployé une banderole mentionnant le nom de Jamal Khashoggui.

La place Beauvau fermée à la circulation

Les secours ont rapidement tenté de le ranimer par un massage cardiaque, en vain. Après le drame, les sapeurs-pompiers se sont introduits dans l’appartement situé sous les toits, d’où il a sauté. Selon le parquet de Paris, le défunt, né en septembre 1953 en Tunisie, y était employé en qualité de gardien d’immeuble.

D'après les premiers éléments de l'enquête, à la suite d’un litige, un huissier s’y était présenté l’après-midi même pour lui signifier l’obligation de quitter son logement au cinquième étage. L’homme a été vu par les policiers en train de franchir le rebord de la fenêtre, faire quelques pas sur la gouttière, et sauter. Son décès a été constaté à 17h.

En fin d’après-midi, la place Beauvau était fermée à la circulation ; un important dispositif de sécurité était déployé aux alentours du ministère de l’Intérieur. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en recherche des causes de sa mort.