Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé le Pas-de-Calais en vigilance jaune pluie-inondation ce jeudi 11 septembre. Le vent sera également de la partie.

Les nuages ne quitteront pas le ciel dans la majeure partie du pays, ce jeudi 11 septembre. Des averses parfois orageuses sont attendues localement et Météo France a placé un seul département, le Pas-de-Calais, en vigilance jaune pluie-inondation.

Ces ondées affecteront la Bretagne, le littoral normand, l'Artois et les Flandres dès le début de la journée, avant de s'étendre à la région Hauts-de-France mais aussi à l'Ile-de-France, la Normandie et aux Pays de la Loire dans l'après-midi.

©Météo France

D'après Météo-France, ces pluies seront accompagnées d'un «vent de sud-sud-ouest modéré», qui atteindra 60 à 70 km/h sur les côtes de la Manche mais aussi sur la façade atlantique, le littoral varois et les caps corses. A noter que, ce jeudi, le Pas-de-Calais est également placé en vigilance jaune orages et vagues-submersion.

Côté températures, le mercure affiche «11 à 14 °C dans l'intérieur du pays, 14 à 15 le long des côtes de Manche, 15 à 18 sur la façade atlantique, 19 sur le littoral méditerranéen» au lever du jour. Météo France prévoit enfin des maximales à 18 à 21 °C sur la moitié nord du pays, 22 à 24 plus au sud et jusqu'à 25 à 29 sur les bords de la Méditerranée.