Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce vendredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé un département en vigilance jaune pour «pluie-inondation» concernant la journée de ce vendredi 12 septembre.

Aux abris. Le département du Pas-de-Calais a été placé en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation» ce vendredi 12 septembre, en plus de ceux liés aux «orages», «crues», et «vagues-submersion».

© Météo-France

L'agence de météorologie a précisé que les averses orageuses quitteront la Bretagne durant l'après-midi mais s'étendront vers l'intérieur des Hauts-de-France et de la Normandie, avec les précipitations les plus abondantes prévues dans la Somme et le Pas-de-Calais.

En outre, «le vent d'ouest à sud-ouest reste sensible le long des côtes de Manche avec des rafales de 50 à 70 km/h, voire 80 km/h vers le détroit du Pas-de-Calais».