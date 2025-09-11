Transport aérien : avec seulement 4 vols sur 10 à l'heure, cet aéroport a été le moins ponctuel de France durant la saison estivale

Selon les données d'AirHelp, plus d'un vol sur trois a connu un retard ou une annulation en France cet été. Et certains aéroports situés dans le sud du pays sont particulièrement concernés.

De nombreuses perturbations dans le ciel français cet été. Le site AirHelp, spécialisé dans la défense des droits des voyageurs, a dévoilé ce jeudi les données sur l'état du trafic aérien pendant la saison estivale.

Entre le début du mois de juin dernier et le mois de septembre, plus de 28,5 millions de passagers ont pris l'avion depuis ou vers la France. Mais plus d'un vol sur trois (37%) a subi un retard ou une annulation, un chiffre stable par rapport à 2024.

Les principaux aéroports méditerranéens à la peine

Mais certains aéroports se sont démarqués par leur manque de ponctualité. Ainsi, à Paris-Charles de Gaulle, six vols sur dix (61%) sont arrivés ou sont partis à l'heure. Un chiffre comparable à ceux observés à Ajaccio Napoléon Bonaparte (60,6%) et à Marseille Provence (60,1%).

À Figari Sud Corse, en revanche, le taux de ponctualité est descendu à 53,3%. Mais Nice Côte d'Azur s'est largement imposé au classement peu glorieux des aéroports les plus perturbés, puisqu'à peine plus de 4 vols sur dix (43,1%) ont été à l'heure.

À l'inverse, Biarritz-Pays Basque a été bien mieux loti avec 73,6% de taux de ponctualité, suivi de près par Nantes Atlantique (72,1%), Bordeaux-Mérignac (71,7%) et Paris-Orly (71,2%).

La grève des contrôleurs aériens aggrave la situation

Si les causes de ces retards sont multiples, les grèves des contrôleurs aériens ont régulièrement affecté les performances des aéroports français. Plus de 3.000 vols ont ainsi été annulés ou retardés les 3 et 4 juillet derniers, et plusieurs dizaines rien qu'en Corse.

À Marseille, des incendies avaient provoqué plusieurs interruptions du trafic, et donc la suppression de vols, début et fin juillet. À Nice en revanche, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) avait déjà anticipé un été difficile.

«Chaque contrôleur peut gérer un nombre limité d’avions dans un espace donné», avait rappelé l'autorité de régulation du trafic à nos confrères du Figaro le 3 juillet dernier. Et selon elle, seuls 78 sont en poste à Nice, alors que le trafic du troisième aéroport français en requérait 90, au minimum.

Les conditions météorologiques, souvent délicates dans la région, et la panne d'un portique de sécurité qui avait provoqué une pagaille monstre dans l'aérogare, y ont accentué la chute de la ponctualité.