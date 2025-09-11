Vagues-submersion : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune. A cause des pluies abondantes, des vagues-submersion sont à redouter ce vendredi 12 septembre.

Prudence dans le nord du pays. En raison de pluies abondantes, Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune pour risque de vagues ou de submersion ce vendredi 12 septembre. Il s'agit de la Somme, de la Seine-Maritime et du Pas-de-Calais.

© Météo-France

«Les cumuls attendus sur le Pas-de-Calais pourraient entraîner une aggravation du niveau de la vigilance», prévient l'institut météorologique. Il faudra donc attendre le week-end pour profiter du bord de mer. C'est d'ailleurs ce qu'a vivement recommandé la préfecture de la Seine-Maritime sur X.

⚠️ @meteofrance place la #SeineMaritime en vigilance jaune vagues-submersion le jeudi 11 septembre.



🌊 Évitez de circuler en bord de mer à pied ou en voiture. Professionnels de la mer, soyez prudents si vous devez sortir.



👉 Restez informés sur : https://t.co/9aDurP2XkBpic.twitter.com/9m6LhtdQlI — Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) September 10, 2025

Dans le reste de l'Hexagone, les températures maximales restent généralement légèrement inférieures aux moyennes de saison, toujours selon Météo-France.

Le week-end s'annonce pluvieux, avec quelques pluies orageuses sur le pourtour méditerranéen.