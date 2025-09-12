Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Pour la journée de ce samedi 13 septembre, deux départements ont été placés en vigilance jaune crues par Météo-France, qui n'exclut pas un «risque de débordements».

Placé en vigilance jaune pour «crues» depuis la veille, le département du Pas-de-Calais a été rejoint, pour la journée du samedi 13 septembre, par le Var, également concerné par la même alerte.

@Météo-France

«Sur le Pas-de-Calais, il devrait y avoir un épisode de fortes averses, ayant un caractère stationnaire, justifiant d'une vigilance particulière en raison des cumuls attendus. Dans le Var, les intensités des précipitations seront, par endroit, très fortes, cela nécessite donc une vigilance particulière», peut-on lire sur le site de Météo-France.

«Sur le Pas-de-Calais, le régime d'averses va perdurer jusqu'à samedi après-midi. Les cumuls attendus seront souvent compris entre 30 et 50mm, localement 70-80mm sont possibles», ont ajouté les prévisionnistes. Pour l'instant, les communes d'Écuires et de Roussent sont les plus menacées.