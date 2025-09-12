Easyjet : deux avions de la compagnie échappent de justesse à une collision à l'aéroport Bâle-Mulhouse

Deux Airbus A320 de la compagnie aérienne Easyjet ont failli entrer en collision à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, lundi 8 septembre. L'un des avions a dû interrompre son atterrissage au dernier moment afin d'éviter l'autre appareil qui s'apprêtait à décoller de la piste.

Le pire a été évité. Lundi 8 septembre, aux alentours de 10h, le vol U21212, de la compagnie low cost Easyjet reliant Budapest, en Hongrie, à Bâle-Mulhouse, était en phase finale de son atterrissage à l'aéroport situé à la frontière franco-suisse.

Soudainement, les pilotes de l'Airbus A320 ont dû interrompre leur manœuvre et effectuer une remise des gaz, alors qu'ils n'évoluaient qu'à quelques centaines de mètres d'altitude. La raison : le vol U27272, opéré lui aussi par Easyjet avec un avion identique, se trouvait déjà sur la piste, selon les données du site FlightRadar24.

La météo serait responsable, selon la DGAC

Ce dernier, lancé à près de 200 km/h, a aussitôt stoppé son décollage, sur ordre des contrôleurs aériens. Si les personnes à bord des deux appareils ont dû ressentir quelques secousses, les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques en cas de collision : à eux deux, les A320 transportaient au maximum 372 passagers et 8 membres d'équipage.

«Bien que de telles situations demeurent peu courantes dans l'exploitation quotidienne d'un aéroport, elles s'inscrivent pleinement dans le cadre des procédures standardisées que tout contrôleur aérien est formé à maîtriser et à appliquer», a rassuré la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) à nos confrères de France 3 Grand Est.

Selon l'organisme chargé de la sécurité du trafic aérien, les conditions météorologiques seraient à l'origine de l'incident. «Cet évènement n'est pas en lien avec» la situation de sous-effectif chez les «contrôleurs aérien sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse», a conclu la DGAC.