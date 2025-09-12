Isabelle Adjani : jugée en appel pour fraude fiscale, l'actrice connaîtra la date de son nouveau procès ce vendredi

Condamnée en première instance pour fraude fiscale et blanchiment, l’actrice Isabelle Adjani va connaître la date de son procès ce vendredi 12 septembre.

L’actrice de nouveau devant les tribunaux. Isabelle Adjani, qui a fait appel de sa condamnation pour fraude fiscale et blanchiment, va connaître la date de son procès ce vendredi 12 septembre lors d’une audience de fixation.

L’actrice de 70 ans avait été condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 250.000 euros d'amende au terme de son procès en décembre 2023. Lors de ce premier procès, le tribunal avait estimé que les faits démontraient sa «volonté de dissimulation vis-à-vis de l'administration fiscale» et qu'ils portaient «gravement atteinte à l'égalité des citoyens devant l'impôt».

Isabelle Adjani avait été reconnue coupable de s'être frauduleusement domiciliée au Portugal en 2016 et 2017, éludant ainsi 236.000 euros d'impôt sur le revenu.

Elle avait en outre été condamnée pour une somme de deux millions d'euros transférée en 2013 par Mamadou Diagna NDiaye, un influent homme d'affaires et ami de l'actrice, président du Comité national olympique et sportif sénégalais et aussi membre du Comité international olympique.

Pour le tribunal, cette somme, déclarée comme un prêt, était une «donation déguisée», ce qui a permis à la prévenue, alors en difficulté financière, d'éluder 1,2 million d'euros en droits de mutation.

Citée dans les Panama Papers

Enfin, Isabelle Adjani avait été reconnue coupable de blanchiment pour avoir transféré via un compte «non-déclaré» aux Etats-Unis 119.000 euros vers le Portugal - le tribunal ayant estimé que «les conditions matérielles et juridiques de cette opération ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine et la destination de ces fonds».

Au cours de l'audience, à laquelle l'actrice n'avait pas assisté, ses avocats avaient notamment affirmé qu'elle avait commis une «erreur» dans sa déclaration d'impôt en se domiciliant au Portugal, ayant été «mal conseillée» à l'époque.

L'enquête avait été ouverte en 2016 après l'apparition du nom d'Isabelle Adjani dans les Panama Papers, comme détentrice d'une société aux îles Vierges britanniques. Les investigations n'avaient mené à aucune poursuite sur ce volet mais elles avaient mis au jour d'autres soupçons.

En octobre 2024, Isabelle Adjani a bénéficié d'un non-lieu après avoir été mise en examen pour escroquerie depuis 2020 après la plainte d'un ex-consultant qui l'accusait d'avoir falsifié le remboursement de ses dettes à son égard.