L'agence Fitch abaisse la note de la France, pointant ses finances publiques dégradées

L’agence Fitch Ratings a annoncé que la France reculait d’un cran dans sa notation passant de AA- à A+, pointant ses finances publiques dégradées.

L'agence de notation Fitch a abaissé vendredi soir la note souveraine de la France, à A+ avec perspective stable, sanctionnant le pays pour son instabilité politique persistante et les incertitudes budgétaires qui contrarient l'assainissement de ses comptes publics très dégradés.

«La chute du gouvernement lors d'un vote de confiance illustre la fragmentation et la polarisation croissante de la politique intérieure», indique Fitch dans un communiqué. «Cette instabilité affaiblit la capacité du système politique à mettre en œuvre une consolidation budgétaire d'ampleur», a ajouté l'agence américaine, estimant improbable de ramener le déficit public sous 3% du PIB en 2029 comme l'ambitionnait le gouvernement sortant.