Municipales, dissolution, meeting de Marine Le Pen et Jordan Bardella… Quel est le programme des universités d’été du RN qui démarrent ce vendredi ?

Jordan Bardella et Marine Le Pen prendront la parole ce dimanche, à l'occasion d'un meeting de rentrée. [Valery HACHE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En pleine mission pour pousser Emmanuel Macron à dissoudre l’Assemblée nationale, le Rassemblement national fait sa rentrée politique à partir de vendredi à Bordeaux de ses universités d’été. 

Déterminé à pousser le président de la République à dissoudre l’Assemblée nationale, le RN fait sa rentrée politique à partir de ce vendredi, à l’occasion de ses universités d’été. Du 12 au 14 septembre, les adhérents, sympathisants et cadres du Rassemblement national se réuniront à Bordeaux (Gironde). 

Les élus du parti présidé par Jordan Bardella aborderont largement l’actualité politique, marquée par la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon et les élections municipales de 2026. Un scrutin attendu par le RN, qui espère remporter de nombreuses villes. 

Opération dissolution 

Face à l’instabilité politique qui touche actuellement la France, le Rassemblement national n’a cessé d’appeler le président de la République à dissoudre à nouveau l’Assemblée nationale, voire même à démissionner de ses fonctions. 

Sur le même sujet En quoi consiste «le contrat de gouvernement» que proposent Les Républicains ? Lire

A la suite de la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, le Rassemblement national a fait savoir qu’il ne voulait pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre. Depuis Strasbourg mercredi, Jordan Bardella a indiqué qu’il comptait d’abord «écouter le discours de politique générale» de l’ancien ministre des Armées. «Soit il y a rupture, soit il y aura censure», a-t-il cependant prévenu. 

Les universités du RN se clôtureront le dimanche 14 septembre par un grand meeting, de Marine Le Pen, puis de Jordan Bardella. 

 

PolitiqueRassemblement national

