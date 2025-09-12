Orages : voici les 33 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Concernant la journée de ce samedi 13 septembre, Météo-France a placé 33 départements en vigilance jaune pour des risques d'«orages» dans son dernier bulletin.

Prudence. Alors que ces derniers jours ont été marqués par des averses orageuses, le nord-ouest et sud-est de l'hexagone ne seront pas épargnés ce week-end, avec 33 départements placés en vigilance jaune «orages» pour la journée de ce samedi 13 septembre.

Sont concernés : la Manche, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Calvados, l'Orne, la Sarthe, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essonne, et Paris.

Ainsi que les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Loiret, la Seine-et-Marne, le Nord, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Lozère, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, et les Pyrénées-Orientales.

© Météo-France

Parmi eux, les Bouches-du-Rhône et le Nord ont été placés en vigilance jaune pour «Pluie-inondation», tandis que le Pas-de-Calais l'a été pour «crues».

«Au nord d'un axe allant des Charentes à l'Alsace, de timides éclaircies alternent avec de fréquents passages nuageux porteurs d'averses. Ces ondées sont orageuses en matinée du Cotentin aux Flandres puis, l'après-midi sur l'ensemble de la zone à l'exception de la Bretagne», ont précisé les prévisionnistes.

Dans les régions plus méridionales, le ciel reste majoritairement couvert toute la journée. Des pluies sont prévues en matinée du sud de l'Auvergne jusqu'à l'ouest des Midi-Pyrénées, la basse vallée du Rhône et le Var.

Des orages pourraient se déclencher sur le littoral, se généralisant dans le sud de la région PACA l'après-midi. La Corse profitera d'un temps plus favorable, malgré quelques averses possibles en montagne à partir de midi.