Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ce vendredi 12 septembre, 5 départements du nord de la France sont placés en vigilance jaune aux orages.

Le nord de la France reste en proie aux orages. Comme depuis le début de ce mois de septembre, 5 départements des Hauts-de-France et de Normandie sont concernés par une vigilance jaune orage : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime et la Manche.

Toujours selon les météorologistes de l'institut national, la première partie de journée devrait être pluvieuse dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, avant de toucher également la côte normande. Les perturbations orageuses ont elles plus de chances de se manifester le matin. Les températures de la journée seront comprises entre 15 °C et 19 °C dans ces départements.

Les perturbations météorologiques globales se concentrent sur la face nord du territoire français. Le reste de l'Hexagone n'est pas touché par la moindre alerte.

