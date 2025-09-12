Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce samedi

Dans la nuit de vendredi 12 à samedi 13 septembre, deux départements seront soumis à «de fortes averses» et nécessiteront une «vigilance particulière», a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin, plaçant le Pas-de-Calais et le Var en alerte orange pluie-inondation.

Jusqu'à 100 mm de pluie sont attendus. Les prévisionnistes de l'institut météorologique national ont placé les départements du Pas-de-Calais et du Var en vigilance orange à la pluie et aux inondations pour la journée de ce samedi 13 septembre. Une alerte qui entre en vigueur dès 3h cette nuit, en raison de précipitations «intenses».

© Météo-France

Dans le Pas-de-Calais, Météo-France craint un «épisode de fortes averses ayant un caractère stationnaire», justifiant d'une vigilance particulière en raison des cumuls attendus. Au niveau du Var, «les intensités des précipitations seront par endroit très fortes», selon les prévisionnistes.

Les deux départements seront également en alerte en raison des crues et des orages. Un épisode pluvio-orageux sévit actuellement dans la région des Hauts-de-France et des «précipitations marquées» sont attendues sur le nord du pays ce week-end. Ainsi, Vigicrues y redoute «des débordements localisés». Dans le Var, en raison «d'orages parfois forts» anticipés ce samedi, «une montée rapide des niveaux d'eau pourrait être observée», ont alerté les cartographes de vigilance crues nationale.

Le Var sera notamment soumis à une vigilance jaune aux orages entre 12h et 18h. Il sera «le département le plus exposé aux fortes précipitations» ce samedi, a alerté le service météorologique. Les Bouches-du-Rhône, déjà victimes d'un épisode pluvieux intense à la rentrée, sont menacées par de nouvelles intempéries et risquent une extension de l'alerte.