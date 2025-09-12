Pluie-inondation : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour «Pluie-inondation» ce samedi 13 septembre.

Alors que le week-end s'annonce pluvieux, les départements du Nord et des Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance jaune «Pluie-inondation» pour la journée de ce samedi 13 septembre, en plus des risques d'«orages».

© Météo-France

L'agence météorologique a précisé que des précipitations importantes persisteront, ce jour, sur le Nord-Pas-de-Calais, notamment sur le Boulonnais.

De plus, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pourrait également connaître des averses orageuses, accompagnées de fortes accumulations d'eau.

Pour rappel, la vigilance jaune invite à rester attentifs. Ainsi, en cas de pratique d'activités sensibles aux conditions météo ou exposées aux crues, des phénomènes courants dans la région, mais parfois dangereux localement, à l'instar du mistral, d'orages estivaux ou de montée des eaux, sont prévus.