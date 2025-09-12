Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pluie-inondation : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce samedi

Pour rappel, la vigilance jaune invite à rester attentifs. [GUILLAUME SOUVANT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune pour «Pluie-inondation» ce samedi 13 septembre.

Alors que le week-end s'annonce pluvieux, les départements du Nord et des Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance jaune «Pluie-inondation» pour la journée de ce samedi 13 septembre, en plus des risques d'«orages».

© Météo-France

L'agence météorologique a précisé que des précipitations importantes persisteront, ce jour, sur le Nord-Pas-de-Calais, notamment sur le Boulonnais. 

De plus, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pourrait également connaître des averses orageuses, accompagnées de fortes accumulations d'eau.

Sur le même sujet Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce samedi Lire

Pour rappel, la vigilance jaune invite à rester attentifs. Ainsi, en cas de pratique d'activités sensibles aux conditions météo ou exposées aux crues, des phénomènes courants dans la région, mais parfois dangereux localement, à l'instar du mistral, d'orages estivaux ou de montée des eaux, sont prévus.

pluieInondationMétéoMétéo-Francevigilance météo

À suivre aussi

Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce samedi
Pluie-inondation : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités