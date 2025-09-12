Toute l’actu en direct 24h/24
Sébastien Lecornu : qui est Philippe Gustin, le directeur de cabinet du nouveau Premier ministre ?

Philippe Gustin a déjà travaillé avec Sébastien Lecornu, notamment entre 2020 et 2022, déjà en tant que directeur de cabinet. [DAMIEN MEYER / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avant de constituer son gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est d’abord entouré de gens de confiance dans sa garde rapprochée. Il a ainsi nommé Philippe Gustin, une personnalité d’expérience, au poste de directeur de cabinet. 

Un homme de l’ombre en qui le nouveau locataire de Matignon a une confiance totale. Nommé Premier ministre ce mardi, Sébastien Lecornu a choisi Philippe Gustin comme directeur de cabinet. 

Âgé de 65 ans, celui-ci connaît bien Sébastien Lecornu, pour avoir occupé cette même fonction lorsque celui-ci était ministre des Outre-mer, entre 2020 et 2022.

Diplômé de l’ENA, il a également pris cette casquette de directeur de cabinet pour Luc Chatel, lorsque celui-ci était ministre de l’Éducation nationale, entre 2009 et 2012, et pour Annie Genevard, à l’Agriculture, entre octobre 2024 et avril 2025. 

Un homme d’expérience

Au-delà des cabinets ministériels, Philippe Gustin, ancien des Républicains, a également été préfet de Guadeloupe entre 2018 et 2020, gérant notamment la crise de l’eau dans le département, ainsi que celle liée à l’épidémie de Covid-19. 

En effet, il dispose d’une expérience notable dans les territoires ultramarins. Après le passage de l’ouragan Irma en août 2017, qui a détruit Saint-Martin et Saint-Barthélémy, il a été chargé de la reconstruction, en tant que délégué interministériel. Sous le regard attentif d’Emmanuel Macron.

Considéré comme un bon négociateur, très cash dans les échanges, le natif de Châlons-en-Champagne a également été préfet de Bretagne, d'août 2023 à octobre 2024, s’occupant notamment de la crise agricole de la région, mais aussi de «l’intégration» des déplacés ukrainiens, victimes de l’invasion russe. 

Il a également été, entre 2012 et 2014, ambassadeur de France en Roumanie. Conseiller à la Cour des comptes depuis avril 2025, Philippe Gustin retrouve ainsi Sébastien Lecornu , qu’il devra accompagner dans sa mission de constituer un gouvernement suffisamment large pour éviter une censure. 

