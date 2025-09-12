«Six piscines olympiques par an pour un terrain de football» : dans le sport, les fédérations unies pour réduire la consommation d'eau

L'écologie devient l'un des principaux débats dans de nombreux domaines et notamment le sport. Les grandes instances souhaitent désormais rendre le sport plus sobre écologiquement, notamment quant à la gestion des terrains de football et de golf, très gourmands en eau.

Un sport plus vert. De nombreuses fédérations sportives ont pris conscience des enjeux environnementaux, notamment en matière de gestion hydrique. En effet, les sports se pratiquant sur du gazon sont très consommateurs d'eau comme le football, le golf ou l'hippisme.

Tandis que le golf est souvent critiqué pour sa haute consommation d'eau, le football ou le rugby sont moins ciblés par les militants écologistes et pourtant les problématiques sont les mêmes.

Une gestion concertée de l'eau

Pour un golf de neuf trous, le gazon a besoin, en moyenne, de 25.000 m3 d'eau par an, soit 10 piscines olympiques. Un hippodrome, quant à lui, consomme plus de 43.000 m3 sur une année (17 piscines olympiques), tandis qu'un terrain de football homologué nécessite 14.336 m3 d'eau par an, soit l'équivalent de six piscines olympiques par terrain de foot.

Dans le cadre de la planification écologique, le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche avait publié en avril 2023 un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. Grâce à cela, le milieu sportif a aussi pu agir et le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques s'est également lancé dans l'élaboration d'une feuille de route pour la sobriété hydrique.

Un combat commun

Grâce à ces initiatives, le Sol Pelouse Organisme de Recherche & Développement a vu le jour en novembre 2023, grâce à l'étroite collaboration des fédérations de golf, de football, des courses hippiques, de la Ligue de football, de l’université Paris-Saclay, de France Galop, de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques, de l’Agref et de l’Institut Écoumène Golf & Environnement.

L'objectif est d'unir «les sports utilisant des surfaces en gazon naturel pour relever les défis environnementaux pressants, tels que l'application de la loi Labbé au 1er janvier 2025, le changement climatique et la gestion durable des ressources».

Des innovations déjà installées

Cependant, plusieurs clubs, fédérations et structures sportives ont déjà misé sur l'avenir avec des installations qui limitent la consommation d'eau. Par exemple, Paris La Défense Arena récupère l'eau de pluie pour arroser son terrain de rugby, utilisé la saison dernière par le club du Racing 92, économisant ainsi 320 m3 d'eau potable.

Le golf de Saint-Cloud puise l'eau directement dans la Seine pour arroser son green. Du côté du hockey sur gazon, les terrains de Versailles et Colombes utilisent aussi l'eau de pluie pour garder une bonne qualité de pelouse. Grâce à un système de récupération via caniveaux, l'eau de pluie est récoltée et conservée dans une cuve avant d'être utilisée sur la pelouse.

S'ajoutent à cela de nombreuses innovations en matière de pelouse, où le synthétique s'améliore de plus en plus et où sa qualité, grâce à des matières végétales, se rapproche du gazon naturel.