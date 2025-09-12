Sondage : trois quarts des Français souhaitent l’instauration de quotas d’immigration par pays

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche paru ce vendredi, 75% des Français estiment qu’il faut instaurer des quotas d’immigration par pays.

Une très large majorité. L’immigration est l’un des enjeux principaux auxquels fait face la France. Pour réguler cette dernière, 75% des Français sont en faveur de l’instauration de quotas par pays, selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce vendredi 12 septembre.

Dans le détail de cette étude, hommes et femmes ont une vision équivalente de cette instauration de quotas par pays, puisqu’ils sont respectivement 76% et 75% à être en faveur de cette dernière.

La proposition est majoritairement adoptée par les différentes catégories d’âge des sondés. Toutefois, les 35-49 ans sont seulement 69% à être en faveur de ces quotas contre 76% pour les 18-24 ans et 81% pour les 50-64 ans.

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les résultats montrent que 79% des CSP- sont en faveur de l’instauration de quotas d’immigration par pays pour réguler les entrées en France, contre 76% pour les inactifs et 71% pour les CSP+.

Une adhésion politiquement classique

Sur le volet politique, la proposition d’instaurer des quotas d’immigration par pays répond au schéma classique. Ainsi, les sondés plus proches de la droite la valident plus que ceux de gauche.

Ainsi, les sondés se réclamant du Parti socialiste sont 56% à être en faveur de cette instauration et 50% pour ceux de la France insoumise. Les soutiens des Ecologistes sont les seuls à ne pas être majoritairement pour ces quotas (45%).

A contrario, à droite de l’échiquier politique, les sondés valident presque unanimement l’idée de mettre en place des quotas par pays pour réguler l’immigration en France. Ils sont respectivement 94% pour les proches des Républicains et 93% pour ceux du Rassemblement national.

Enfin, les sondés se revendiquant du parti présidentiel, Renaissance, sont 77% à être en faveur de cette proposition.

* Sondage réalisé les 9 et 10 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.003 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.