Un directeur adjoint d'un supermarché vole 900 bouteilles de champagne dans son drive pour les revendre sur Leboncoin

Le directeur adjoint d'un drive de supermarché de l'agglomération de Pau a été interpellé pour avoir détourné 900 bouteilles de champagne sur les 12 derniers mois. Il a avoué les faits.

Une méthode simple. Dans un drive de supermarché de la banlieue paloise, le directeur adjoint volait des caisses de champagne de ses propres commandes afin de les revendre sur différentes plates-formes.

En effet, il réalisait des commandes pour son magasin à la centrale d'achat et volait les cartons. En un an, c'est près d'un millier de bouteilles, soit près de 37.000 euros de marchandise, qu'il a fait disparaître des stocks de son entreprise. Puis, il les revendait sur «Leboncoin» ou directement à des particuliers. Des offres alléchantes que personne ne pouvait refuser.

Une histoire de famille

L'enseigne a porté plainte contre le directeur adjoint, qui a été interpellé ce mardi 9 septembre, ainsi que sa femme, complice de cette affaire de recel. Le couple a avoué les faits reprochés devant le procureur et fera l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au mois de janvier 2026.

L'homme encourt une peine de sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende, et sa femme cinq ans et 375.000 euros. Il est très rare que les peines aillent au maximum, surtout en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le couple a un casier judiciaire vierge.