30 ans de Jordan Bardella : quelles sont les personnalités politiques les plus jeunes de France ?

Ce samedi 13 septembre, Jordan Bardella fête ses 30 ans. A son jeune âge, celui-ci occupe un poste clé du premier parti de l’opposition en termes d’élus : président du Rassemblement national. Pour autant, il n’est pas la seule personnalité politique à avoir émergé jeune dans la classe politique.

«Je fais à 30 ans, ce que certains font à 50 ans». Une phrase que Jordan Bardella prononce très régulièrement lors de ses prises de parole. A 30 ans, anniversaire qu’il célèbre ce samedi 13 septembre, celui-ci occupe le poste de président du Rassemblement national.

Une précocité en politique, dans une formation souvent en tête dans de nombreux sondages. Cependant, le député européen n’est pas la seule jeune personnalité politique à occuper une place importante, que ce soit au Parlement ou au sein d’un parti.

Marine Tondelier (39 ans)

A 39 ans, Marine Tondelier a été l’une des pièces centrales à gauche dans la formation du Nouveau Front populaire en juin 2024.

La Secrétaire nationale des Écologistes défend toujours l’unité de la gauche et l’application de son programme par la nomination d’un Premier ministre de gauche à Matignon.

Conseillère municipale à Hénin-Beaumont, Marine Tondelier est également une fervente opposante à Marine Le Pen, contre qui elle s’est inclinée à plusieurs reprises lors des élections législatives.

Aurélien Pradié (39 ans)

Un temps considéré comme le futur des Républicains, certaines positions lui ont coûté cher. A 39 ans Aurélien Pradié, député du Lot, s’était fait remarquer en votant la motion de censure contre Elisabeth Borne, rejeté à neuf voix près, en mars 2023.

Une opposition qui lui a valu une mise en retrait des Républicains et la perte de son poste de vice-président.

Réélu député après la dissolution de l’Assemblée nationale, Aurélien Pradié siège aujourd’hui avec les élus «non-inscrits» et plaide régulièrement pour une nouvelle dissolution.

Gabriel Attal (36 ans)

Depuis quelques années, Gabriel Attal est le principal rival de Jordan Bardella lors des débats et des campagnes électorales.

A 36 ans, le natif de Clamart (Hauts-de-Seine) dispose d’un CV impressionnant. Ancien du Parti socialiste, celui-ci a rejoint Emmanuel Macron dès sa création en 2016. Petit à petit, Gabriel Attal s’est fait une place dans la macronie, de porte-parole du gouvernement, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, ministre délégué des Comptes publics, ministre de l’Education nationale, avant de devenir le plus jeune Premier ministre de la Ve République.

Après avoir quitté ses fonctions à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale, Gabriel Attal a repris une place centrale au Palais-Bourbon, prenant la tête du groupe Ensemble de la République. En parallèle, il occupe aujourd’hui le poste de Secrétaire général de Renaissance, le parti présidentiel.

Marion Maréchal (35 ans)

La petite-fille de Jean-Marie Le Pen a fait ses débuts dans la politique nationale à 22 ans, en devenant députée de la 3e circonscription du Vaucluse, en 2012.

Après une mise en retrait de la vie politique, et avoir quitté le Front national, Marion Maréchal, 35 ans, a fait son retour en 2022, afin de soutenir Eric Zemmour lors de l’élection présidentielle de la même année.

Elle mènera d’ailleurs la liste de Reconquête aux élections européennes, parvenant à atteindre la barre des 5%, devenant ainsi députée européenne. Elle quittera cependant le parti d’Eric Zemmour quelques semaines après, à la suite du refus de l’ancien polémiste de se rallier au RN et à Eric Ciotti dans une union des droites pour les législatives anticipées.

En octobre 2024, Marion Maréchal a lancé son propre mouvement baptisé Identité-Libertés.

Clémence Guetté (34 ans)

De nature discrète, Clémence Guetté, 34 ans, a gravi les échelons de la vie politique à la fois au sein de La France insoumise, mais aussi à l’Assemblée nationale, où elle occupe désormais la fonction de vice-présidente.

La députée du Val-de-Marne est également la coordinatrice de l’Avenir en Commun, le programme politique de Jean-Luc Mélenchon, lors des élections présidentielles de 2017 et de 2022.

Un temps pressentie pour occuper le poste de Premier ministre au nom du Nouveau Front populaire, Clémence Guetté n’est pas la seule voix de la jeunesse remarquée à LFI. Des figures tels que Louis Boyard (25 ans) et Mathilde Panot (36 ans) occupent également des postes clés dans leur mouvement et dans les institutions.

Sarah Knafo (32 ans)

De l’ombre à la lumière. Un temps conseillère d’Éric Zemmour, lors de l’élection présidentielle 2022, Sarah Knafo, 32 ans, a fait son entrée dans la sphère politique lors des européennes en 2024.

Aujourd’hui au Parlement européen, la porte-parole de Reconquête se veut être une défenseure de la souveraineté française, notamment en matière d’agriculture.

En tant qu’ancienne de la Cour des comptes, Sarah Knafo multiplie également les interventions sur le thème de l’économie, proposant régulièrement de baisser les dépenses liées à l’immigration et à l’aide au développement des pays étrangers.

Léon Deffontaines (29 ans)

Pour mener sa liste aux élections européennes, le Parti communiste avait choisi Léon Deffontaines. Malgré une aisance à l’orale, l’homme de 29 ans aujourd’hui n’avait pas réussi à franchir la barre des 5%, nécessaire pour faire son entrée au Parlement européen.

Porte-parole du PCF, Léon Deffontaines a désormais un œil rivé sur les élections municipales d’Amiens en mars 2026.

Louis Sarkozy (28 ans)

Depuis quelques mois, le fils de Nicolas Sarkozy fait beaucoup parler de lui. Ardent défenseur du libéralisme, Louis Sarkozy, 28 ans, a d’ailleurs fait ses débuts officiels en politique ce lundi 8 septembre en annonçant sa candidature aux élections municipales dans la ville de Menton (Alpes-Maritimes).

Hanane Mansouri (24 ans)

L’actuelle benjamine de l’Assemblée nationale, Hanane Mansouri, âgée de 24 ans, a tout de suite quitté Les Républicains pour l’Union des droites pour la République (UDR), le parti d’Eric Ciotti.

Aujourd’hui députée de l’Isère, elle n’hésite pas à prendre la parole dans l’Hémicycle, dénonçant des faits d’insécurité, notamment à la suite de la mort de la jeune Philippine, assassinée dans le bois de Boulogne en septembre 2024.