Bourse de lycée : jusqu’à quand demander cette aide qui peut dépasser les 1000 euros ?

Les lycéens peuvent, eux aussi, prétendre à une aide financière allant de 495 à plus de 1. 000 euros par an. [AdobeStock/smolaw11]
Par CNEWS
Publié le

Les lycéens peuvent, eux aussi, prétendre à une aide financière allant de 495 euros à plus de 1.000 euros par an. Versée sous réserve de remplir certaines conditions, la bourse de lycée doit être demandée avant le 16 octobre 2025 pour la grande majorité des élèves. 

C'est une bourse moins connue par les parents d'élèves qui ont des enfants au lycée. Pourtant, cette bourse de lycée constitue un soutien précieux pour de nombreuses familles. Cette allocation est versée sous conditions de ressources. Elle prend en charge une partie des frais liés à la scolarité d’un élève, comme les manuels ou les fournitures. 

Le montant varie selon six échelons : de 495 euros par an pour le premier, à 1.053 euros pour le dernier. L’aide est versée à trois moments distincts dans l'année. Une première fois en décembre, puis un second versement en mars, et enfin un dernier versement au mois de juin. 

D'autres aides sont accessibles

À ces montants peuvent s’ajouter d’autres soutiens, comme une prime d’équipement de 341 euros pour les élèves de certaines filières professionnelles, ou encore une prime d’internat allant jusqu’à 672 euros.

Toutefois, il faut être attentif sur les délais pour faire la demande de ces bourses. Pour les lycéens scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat, les demandes doivent être déposées avant le 16 octobre 2025.

Pour les élèves inscrits au Centre national d’enseignement à distance (Cned), les familles ont jusqu’au 31 octobre. La démarche est simplifiée pour ceux qui, l’an dernier, ont autorisé l’étude automatique de leur éligibilité.  Afin d'évaluer ses droits, un simulateur en ligne mis en place par le gouvernement permet d’estimer le montant de la bourse et de vérifier une éventuelle éligibilité.

