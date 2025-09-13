Toute l’actu en direct 24h/24
«C'est une ville de dingue» : le sénateur Stéphane Ravier accuse un homme d'avoir «dépecé» sa voiture à Marseille

Selon l'ex élu Reconquête, l'homme lui rétorque que «le capot était ouvert» [Pascal GUYOT / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Le sénateur des Bouches-du-Rhône a publié ce samedi sur X une vidéo dans laquelle il accuse un homme d'avoir «dépecé» sa voiture en plein coeur de Marseille.

«Une bonne tête de crasseux», écrit-il sur X. Dans une vidéo publiée ce samedi sur ses réseaux sociaux, le sénateur, sans groupe, Stéphane Ravier a raconté avoir surpris un homme «en train de dépecer» sa voiture dans le 13e arrondissement de Marseille. L'élu marseillais, qui «distribuait quelques tracts» dans le quartier des Oliviers, explique qu’il est «tombé sur un crasseux en train de se servir». Photo à l'appui. 

Selon l'ex-élu Reconquête, l'homme lui rétorque que «le capot était ouvert». «Donc à Marseille, quand le capot est ouvert, on se sert», ironise Stéphane Ravier. 

«Il baragouinait à peine le français, c’était ce que certains appellent "une chance pour la France”», poursuit l’élu. Et d'ajouter : «En plein jour ! C’est une ville de dingue».

Le sénateur termine la vidéo en précisant que l’homme «a fini par se barrer à fond les ballons pour ne pas être interpellé par la police». 

MarseillePolitique

