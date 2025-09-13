Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune crues pour cette journée du dimanche 14 septembre.

Ainsi, le Pas-de-Calais et le Var sont concernés par cette alerte émise par l'agence météorologique.

«Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues ; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux ) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation», a prévenu l'organisme.

A noter que pour cette journée de dimanche, des orages sont prévus sur une bonne partie de l'Hexagone.

D'ailleurs, Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune orages.