«Exigeons un référendum sur l’immigration» : comment signer la pétition nationale lancée par Philippe de Villiers

Philippe de Villiers a lancé une pétition en faveur d’un référendum sur l’immigration. Alors qu'il pointe dans son dernier livre un «changement de civilisation» en France, l'ancien eurodéputé espère imposer un dialogue franc sur ce sujet sensible.

«Rendez la parole au peuple !». Lundi 8 octobre sera publié aux éditions Fayard «Populicide», le dernier livre de Philippe de Villiers. Dans les 418 pages de son nouvel ouvrage, le créateur du Puy du Fou regrette que le territoire national soit «en train de changer de peuplement», a-t-il répété dans les colonnes du JDD.

Une évolution des mœurs dénoncée par l’ex-secrétaire d’État au ministère de la Culture sous la présidence de Jacques Chirac, qui a soumis une pétition en ligne pour imposer au chef de l’État un référendum sur l’immigration. Ce samedi 13 septembre, celle-ci avait déjà rassemblé plus de 712.00 signataires sur le million espéré.

comment signer la pétition de Philippe de Villiers

Pour contraindre Emmanuel Macron à organiser un tel vote, Philippe de Villiers s’est inspiré d’un mouvement qui a récemment fait couler beaucoup d’encre. «Ce qui a été fait pour la loi Duplomb doit être refait pour la question migratoire», a-t-il revendiqué dans les colonnes du JDD, évoquant la pétition, qui avait rassemblé plus de 2 millions de signatures à la fin du mois de juillet.

«Je propose la même chose, mais pour sauver les Français, les derniers Français. (…) Il faut lancer une grande pétition nationale (…) qui exige du président de la République le droit à l’expression d’un peuple menacé de mort», a appelé l’ancien ministre.

Ainsi, la pétition «Exigeons un référendum sur l’immigration» est accessible directement sur le site dédié à cette adresse internet.

L’objectif de l’auteur de «Populicide» est de «rassembler un nombre de signataires si massif qu’une gêne s’installe au sommet de l’État et dans la société de connivence». L’unique manière, selon lui, «que le pouvoir comprenne qu’une urgence vitale monte dans l’esprit public et que cette urgence vitale est appelée à devenir le sujet central de la prochaine présidentielle».

Sur le site de sa pétition, Philippe de Villiers appelle les signataires à «multiplier» leurs voix, afin que leur cri «soit si puissant qu’il devienne impossible à étouffer».

«la France a trois solutions»

Auprès de nos confrères du JDD, Philippe de Villiers a peint le portrait d’une «France ubérisée, qui se créolise, qui devient le territoire du Barbaricum (nom géographique utilisé pour désigner le vaste territoire occupé par les barbares pendant l’Empire romain, ndlr)».

Pour se justifier, il s’est appuyé sur les débordements qui ont eu lieu dans tout le territoire lors de la finale de la Ligue des champions, en mai dernier, qui ont provoqué la mort de deux personnes. Une célébration entachée, mise en parallèle avec les violences survenues dans la capitale lors de fête de la Musique. Au lendemain de l’événement, le parquet de Paris recensait de nombreuses victimes de piqûres sauvages, d’agressions sexuelles et de violences urbaines. «À un mois d’intervalle, deux ébranlements inouïs», a comparé l’ancien ministre de 76 ans. Des brutalités alimentées par «une manifestation inédite de tribalisme, de conquête territoriale en plein Paris», mais aussi par «le djihad de la seringue», a déploré le septuagénaire.

Selon Philippe de Villiers, «la France a trois solutions» pour retrouver sa souveraineté. «La première, c’est la dissolution (de l’Assemblée nationale) (…). La deuxième, c’est la démission du président de la République (…). La troisième voie, c’est le référendum», a-t-il estimé.

Cette procédure offre un «avantage décisif» d’après le cofondateur du Vendée Globe : celui «d’envoyer un signe immédiat aux Français» dont «la préoccupation majeure est l’immigration». «Car immigration et insécurité vont ensemble», a expliqué l’ex-député européen.