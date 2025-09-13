Grève du 18 septembre à l'école : à quoi s'attendre ?

L'intersyndicale a appelé à une journée de grève nationale le 18 septembre et la mobilisation s'annonce très suivie dans les écoles, collèges et lycées. Selon les syndicats, l'Education nationale «manque de tout».

Après le mouvement «Bloquons tout» du 10 septembre, qui a mobilisé pas moins de 197.000 personnes partout en France contre l'austérité, une nouvelle mobilisation est attendue le 18 septembre, cette fois-ci à l'appel des syndicats. Elle devrait notamment être particulièrement suivie au sein de l'Education nationale.

UNSA, CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, Solidaires et FSU ont tous appelé à une «journée nationale de grève» jeudi prochain. Les revendications sont nombreuses, entre hausse des moyens budgétaires, amélioration de la protection sociale et abandon de la retraite à 64 ans.

Les personnels de l'Education nationale se sont déjà mobilisés le 10 septembre, dans le cadre du mouvement «Bloquons tout». Selon des chiffres du ministère de la Fonction publique, 29.000 des 38.000 agents grévistes de la Fonction publique d'Etat enregistrés ce jour-là faisaient partie de l'Education nationale. L'Union syndicale lycéenne (USL), premier syndicat lycéen, a recensé des actions dans 150 lycées, sur 3.700 établissements en France.

🔴 L'intersyndicale éducation appelle à la grève et aux manifestations le 18 septembre "La gravité de la situation appelle une réaction forte et déterminée : c’est le moment d’agir pour gagner un autre budget et refuser tout budget d’austérité" Communiqué ➡️ www.snes.edu/article/18-s...



[image or embed] — SNES-FSU (@snesfsu.bsky.social) 13 septembre 2025 à 08:47

Ce 18 septembre, les syndicats espèrent une mobilisation plus large encore. «La date est dans toutes les têtes (...) la mobilisation des professeurs sera importante», a assuré Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU. Dénonçant la politique d'Emmanuel Macron et la remise en cause des acquis sociaux, l'Union nationale des étudiants de France a elle aussi encouragé les jeunes à descendre dans la rue.

Un manque d'attractivité du métier d'enseignant

La CGT'Education a appelé à «se réunir» mais aussi à «tourner dans les écoles, établissements et services» pour organiser la grève et envisager sa reconduction. La mobilisation pourrait aussi être suivie par les personnels de certains rectorats, directement concernés par les suppressions de postes annoncées par François Bayrou.

L'ex-Premier ministre avait en effet évoqué la suppression de 3.000 postes de fonctionnaires en 2026 et le non-remplacement d'un fonctionnaire sur trois à partir de 2027. Des mesures jugées inacceptables pour les syndicats enseignants, sachant que le Snes-FSU a publié le 4 septembre les résultats d'une enquête montrant que 73% des collèges et lycées français ont fait leur rentrée avec une équipe pédagogique et éducative incomplète.

Alors qu'un professeur manquait à l'appel dans plus de la moitié des établissements publics (55%) pour la reprise des cours, le syndicat déplore un second degré «à l'os» et qui «manque de tout». La CGT'Education, elle, insiste sur le manque d'attractivité du métier d'enseignant, les effectifs trop nombreux dans les classes, la non titularisation des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et les bâtiments scolaires souvent vétustes.