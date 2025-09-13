L’édito d'Eliot Deval : «Vendredi, alors que le comité d'éthique de France TV tranchait, tout était permis sur France Inter»

«Vendredi, alors que le comité d'éthique de France TV tranchait, tout était permis sur France Inter», a dénoncé Eliot Deval, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros, ce samedi sur CNEWS. Il est revenu sur l'intervention de Thomas Legrand sur France Inter, vendredi, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il tient des propos compromettants à l'égard de Rachida Dati.