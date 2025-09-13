Toute l’actu en direct 24h/24
L’édito d'Eliot Deval : «Vendredi, alors que le comité d'éthique de France TV tranchait, tout était permis sur France Inter»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Vendredi, alors que le comité d'éthique de France TV tranchait, tout était permis sur France Inter», a dénoncé Eliot Deval, dans son édito de l'émission L'Heure des Pros, ce samedi sur CNEWS. Il est revenu sur l'intervention de Thomas Legrand sur France Inter, vendredi, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il tient des propos compromettants à l'égard de Rachida Dati. 

