«Les pouvoirs publics doivent mettre un coup d'arrêt à ces incitations» : Marine Le Pen dénonce «l'embrigadement» d'enfants incités à jeter des pavés en mousse lors du mouvement du 10 septembre

Mercredi, partout en France, près de 200.000 personnes ont manifesté. Capture X
Par CNEWS
A Aurillac (Cantal), lors de la mobilisation du 10 septembre, des enfants, encouragés par des militants, ont jeté des pavés en mousse sur une banque. Marine Le Pen dénonce leur «embrigadement».

C’est l’une des images fortes de la mobilisation du 10 septembre. Le mouvement «Bloquons tout», lancé sur les réseaux sociaux par plusieurs collectifs militants, appelait ce jour-là à paralyser le pays contre la politique économique et sociale du gouvernement. 

À Aurillac (Cantal), des enfants ont été aperçus en train de jeter des pavés en mousse sur une agence de la Caisse d’Épargne, encouragés en musique par des militants. Si l’action n’a vraisemblablement causé aucune dégradation, les images ont provoqué l’indignation de Marine Le Pen (RN). 

«On savait déjà que pour l’extrême gauche, vouloir éduquer correctement ses enfants, leur apprendre le respect et le civisme, était suspect», a-t-elle réagi, ce samedi, sur X. Avant d’ajouter : «Nous en sommes désormais à l’étape supérieure : l’embrigadement assumé de jeunes enfants pour leur enseigner la culture de la violence et de la destruction.»

Prochaine mobilisation le 18 septembre

La députée du Pas-de-Calais estime que, dans un contexte où les violences et même les assassinats politiques se multiplient aux États-Unis comme en Europe, une telle méthode «donne la nausée.» «Et elle nous rappelle les pires méthodes des régimes communistes si chers à Monsieur Mélenchon et ses amis.» 

Selon elle, «les pouvoirs publics doivent mettre un coup d’arrêt à ces incitations à la violence mortifères pour notre société et notre avenir.» 

La mobilisation du 10 septembre était massivement soutenue par la gauche, de LFI au PS. Le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, a pour sa part dénoncé certains débordements. «Les bloqueurs n’ont pas bloqué la France», a-t-il résumé, fustigeant une «confiscation» du mouvement par «l’extrême gauche et l’ultragauche». 

Partout en France, près de 200.000 personnes ont manifesté. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 18 septembre. Celle-ci devrait particulièrement être suivie du côté des transports et de l'enseignement.

Marine Le PenManifestationenfant

