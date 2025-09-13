Météo : entre nuages, soleil et vents... Quel temps va-t-il faire la semaine prochaine ?

Alors que le week-end s'annonce pluvieux dans la plupart du pays, la semaine sera, a contrario, majoritairement ensoleillée avec des températures douces, de saison, notamment en fin de semaine.

Une belle semaine en approche. Des averses orageuses samedi, suivies de petites pluies et un vent modéré dimanche... Un week-end tristounet attend les Français. Mais selon Météo-France, le temps s'embellira au cours de la semaine, avec un soleil plein dans la moitié sud du pays et de belles éclaircies au nord.

Quoi de mieux que du soleil pour bien débuter la semaine ? La matinée du lundi 15 sera marquée par de belles températures, bien qu'une «bande nuageuse accompagnée de quelques gouttes» traversera la fameuse diagonale du vide (du sud-ouest au nord-est). Mais ces nuages s'effaceront peu à peu pour laisser place au mercure. 28°C sont attendus à Montélimar (Drôme) ou encore 27°C au bord de la Méditerrannée. À noter la présence d'un vent frisquet et des températures autour des 20°C dans la moitié nord de l'Hexagone.

Le temps du lundi 15 septembre. © Météo-France

Presque un copier-coller. Au lendemain, la météo sera assez similaire à la veille. Si le mercure aura d'abord du mal à se frayer un chemin autour des nuages, il gagnera du terrain dans la moitié sud du pays, où un ciel voilé est espéré. Au nord, la grisaille du matin persistera et les quelques éclaircies matinales alsaciennes céderont et il faudra ensuite faire avec un temps «très nuageux», indique Météo-France. Le climat sera également coupé en deux. Au nord, il fera aux alentours des 18°C, alors qu'au sud, on attend entre 20 et 26°C.

Le temps du mardi 16 septembre. © Météo-France

des températures en hausse

Dans la lignée des deux premiers jours de la semaine, de la pluie, accompagnée de «vents forts», gagnera la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais, mercredi 17, au matin. Une mince bande nuageuse viendra s'installera dans le Pays-de-la-Loire, en Île-de-France et dans le Grand-Est. Dans les deux-tiers restant de l'Hexagone, un plein soleil est annoncé. Il fera a minima 20°C, mais on s'approchera même des 30 °C à Montpellier.

Le temps du mercredi 17 septembre. © Météo-France

Il faudra s'armer de patience jeudi 18 pour que les Messins, Lillois, Rouennais ou Tourangeaux puissent bénéficier des bien-faits du soleil. Les gouttes cesseront l'après-midi pour laisser place à «des éclaircies» ou un temps «peu nuageux». Les températures resteront «assez douces, de saison». Pour la moitié sud, la journée sera ensoleillée et le mercure se fera de plus en plus ressentir, pour atteindre les 26°C à Toulouse, 24°C à Nice. Perpignan se démarque avec la maximale de la semaine (29°C).

Le temps du jeudi 18 septembre. © Météo-France

Enfin, vendredi 19 sera une belle journée et clôturera parfaitement la semaine. «Petit à petit, les conditions calmes et anticycloniques reviennent», indique Météo-France. Seulement quelques nuages à signaler sur Paris, Brest ou Reims, autrement un plein soleil est espéré dans tout le reste du pays, et de belles températures comprises entre 19 et 27°C, avec une pointe à 28 dans l'Hérault.

Le temps du vendredi 19 septembre. © Météo-France

Dans cette continuité, de très timides nuages se glisseront au bord de la Méditerrannée et en Bretagne. Entre 22 et 26 °C sont annoncés partout en France. Un dimanche sur le canapé ? Outre le quart sud-est du pays, la pluie marquera la matinée, tandis que durant l'après-midi, les averses s'entremêleront avec quelques éclaircies. Côté température, on devrait se situer autour des 20 °C, hormis à Nice, Montpellier ou Perpignan, où il devrait faire à peu près 26 °C.