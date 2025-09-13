Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé douze départements en vigilance jaune pour des risques d'orages dimanche 14 septembre. 

Prudence si vous habitez dans la moitié nord-est du pays. Alors que ces derniers jours ont été marqués par des averses orageuses, douze départements sont placés en vigilance jaune pour des risques d'orages.  

Sont concernés :  le Bas-Rhin, Doubs, Côte-d'Or, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Marne, Jura, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges et le Territoire de Belfort. 

A noter que les perturbations météorologiques globales se concentrent sur la face nord-est du territoire français. Seuls, deux départements, le Pas-de-Calais et le Var, ont été placés par Météo-France en vigilance jaune pour des risques de crues.  

