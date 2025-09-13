«Ça fait partie des trois préoccupations des Français : la sécurité, le pouvoir d'achat et le problème migratoire», a estimé le président du Cercle de réflexion Etienne-Marcel, Bernard Cohen-Hadad. Il a réagi au sondage selon lequel 75% des Français souhaitent l’instauration de quotas d’immigration par pays.
Quotas d’immigration : «Ça fait partie des trois préoccupations des Français : la sécurité, le pouvoir d'achat et le problème migratoire», estime Bernard Cohen-Hadad
