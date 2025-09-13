Salaire : «à la hausse ou à la baisse», pourquoi sera-t-il probablement différent en septembre ?

Une nouvelle mesure est entrée en vigueur le 1er septembre dernier : le taux d’imposition individualisé. Il permet aux couples d'obtenir un niveau d'imposition correspondant davantage à leur revenu.

Alors que les couples mariés ou pacsés étaient imposés sur la base d’un taux commun en fonction de la valeur de leur foyer fiscal, une nouvelle mesure va permettre la mise en place d'un taux d’imposition individualisé, avec des conséquences sur le salaire net en fin de mois.

Avec l’ancien mode de calcul, un couple marié ou pacsé bénéficiait d'un foyer fiscal unique qui lui permettait de faire une déclaration commune. Le couple était donc soumis à un taux d’imposition commun, basé sur la somme de leurs revenus déclarés. Problème : ce total ne tenait pas compte des différences de revenus entre les deux partenaires.

Pourtant, les femmes ont en moyenne un salaire moins élevé que les hommes (d'environ 14,2% à temps de travail égal en 2023, selon l’Insee). Avec l’ancien mode de calcul, les femmes se trouvaient donc souvent pénalisées en payant des impôts pour un niveau de revenu proportionnellement trop élevé.

Un salaire à la hausse, ou à la baisse

Mais depuis le 1er septembre 2025, les conjoints d’un couple marié ou pacsé se voient appliquer par défaut un taux individualisé en fonction de leurs revenus propres, et non en fonction des revenus totaux du foyer fiscal. Ce taux individualisé devient «par défaut la norme».

Cette disposition permet donc au conjoint le moins bien payé d’avoir un salaire net après impôts plus élevé. En revanche, le conjoint le mieux payé va empocher moins d’argent. Cette mesure concerne aussi bien les couples qui viennent de s’unir que ceux mariés ou pacsés depuis plus longtemps.

La mise en place de ce taux individualisé a été inscrite dans l’article 19 de la loi de finances 2024, adoptée fin 2023. En avril dernier, la ministre démissionnaire des Comptes publics, Amélie de Montchalin, avait présenté cette nouveauté comme «une mesure de justice fiscale et sociale». Selon la ministre, 10 millions de foyers seront concernés.