Sondage : 92 % des Français veulent des sanctions contre les personnalités politiques qui encouragent les violences dans les manifestations

D'après une enquête menée par l'institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce samedi 13 septembre, 92 % des Français se disent en faveur de sanctions contre les responsables politiques incitant à la violence lors des manifestations.

Alors que La France insoumise (LFI) est accusée d'incitation à la violence par les autres partis politiques après avoir encouragé les mobilisations citoyennes lors du mouvement «Bloquons tout» le 10 septembre, 92 % des Français veulent des sanctions à l'encontre des personnalités politiques encourageant les violences dans les manifestations.

Selon le sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche paru ce samedi 13 septembre, seulement 8 % des personnes interrogées se sont prononcées contre ces pénalités.

© CNEWS

Concernant la répartition par genre, les hommes (91 %) comme les femmes (93 %) partagent cette volonté.

Les personnes âgées de 50 à 64 ans se sont montrées plus sévères sur la question (94 %) que les 25-34 qui ont répondu «oui» à 84% et «non» à 16%.

Au sein des catégories socio-professionnelles, l'opinion est relativement homogène, puisque CSP+ (91 %), CSP- (90 %) et inactifs (93 %) s'accordent sur la nécessité de sanctions contre les personnalités politiques.

675 interpellations enregistrées

Néanmoins, des disparités apparaissent selon les affinités politiques, mais la condamnation est unanime avec une très large majorité en faveur de sanctions quel que soit les camps. La gauche (87 %) s'est montrée plus indulgente, le camp présidentiel (95 %), l'extrême droite (95 %) et la droite (98 %).

Dans le détail, 80 % des sympathisants de LFI et 88 % des électeurs écologistes soutiennent moins ces sanctions que ceux se réclamant du Parti Socialiste (92 %).

© CNEWS

D'après le ministère de l'Intérieur, 197.000 manifestants ont participé à environ 850 actions organisées dans toute la France pendant cette journée de blocages, tandis que la CGT a annoncé une participation de près de 250.000 personnes. 675 interpellations ont été recensées, ainsi que 549 gardes à vue, dont 183 à Paris.

Après avoir fortement appelé au soutien de cette mobilisation atypique, Jean-Luc Mélenchon, chef de file des Insoumis, l'a qualifié de «succès» dont il a apprécié le mode d'action «moins routinier, monotone et maîtrisable que les traditionnels défilés» syndicaux.

De son côté, Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, a dénoncé une «confiscation et la récupération par LFI du mouvement de protestation contre la politique macroniste» qui a une fois de plus «débouché sur des scènes de dégradation et de violence contre les forces de l'ordre».

Maud Bregeon, députée Ensemble pour la République, a, quant à elle, accusé le mouvement de «souffler en permanence sur les braises de la violence» lors d'une interview sur Europe 1-CNEWS le vendredi 12 septembre.

*Sondage réalisé les 9 et 10 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.003 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.