Urgence absolue, urgence relative, impliqué... Quelles sont les nuances utilisées pour qualifier l'état des blessés ?

Ce samedi 13 septembre a lieu la Journée Mondiale des Premiers Secours. Aux urgences, l'une des tâches les plus importantes est de catégoriser avec précision et vitesse les personnes admises selon la gravité de leur état de santé.

Un rappel important. A l'occasion de la Journée Mondiale des Premiers Secours, ce deuxième samedi du mois de septembre, les différents termes en référence aux différents états de santé des personnes admises aux urgences sont passés au peigne fin. Malgré des appellations parfois proches, elles ne font pas référence à des blessures de même gravité.

Si aujourd'hui plus de 20 millions de personnes transitent dans les services d'urgence en France (20,9 millions en 2023) selon la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees), elles doivent être distinguées grâce à des références spécifiques.

Ainsi, dès la prise en charge par les services de secours, les patients sont triés sur le volet par rapport à leurs symptômes. «Nous essayons de procéder rapidement, via le pompier qui prend l'appel téléphonique, pour déceler si le patient est en détresse vitale», a expliqué le lieutenant Lamouliatte de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) à CNEWS.

À l'issue, les secours prévoient l'option de transport et d'intervention adéquate. «On envoie ce que l'on appelle dans notre langage un VSAV (Véhicule de secours et d'assistance aux victimes, le traditionnel "camion de pompiers") et une AR (Ambulance réanimatrice), en cas d'urgence absolue», a ajouté le pompier.

La différence entre urgence absolue et relative

Rapidement, les services d'urgence différencient les cas les plus graves, individus en urgence absolue (ou vitale) et ceux en urgence relative.

La première catégorie implique les patients qui risquent de mourir sans une intervention rapide des professionnels de santé. L'autre, concentre les personnes qui présentent des blessures n'engageant pas leur vie, mais qui doivent toutefois être impérativement soignées, sous peine de voir ces dernières s'aggraver.

A titre d'exemple, et en rebond à l'actualité, parmi les victimes de l'assaillant au couteau survenue le mardi 2 septembre à Marseille (Bouches-du-Rhône), la principale, victime «d'un coup de couteau au flan» a été prise en charge par les marins-pompiers en état «d'urgence absolue». Deux autres, visées par le même suspect mais moins largement atteintes ont été qualifiées de blessés en urgence relative.

le Pronostic vital engagé

Petite subtilité, même si l'expression est rentrée dans les mœurs notamment dans les dossiers de faits divers, la formulation de «pronostic vital engagé» semble galvaudée. «Nous ne parlons jamais de pronostic vital engagé lorsque nous intervenons», a précisé le pompier, glissant que le «dénombrement définitif de la victime se faisait en milieu hospitalier et non par leurs soins, même si parmi les pompiers en intervention figurent des médecins».

Chez les pompiers et autres agents des premiers secours, on évoquera plutôt ces situations comme étant des cas critiques.

La nuance est moins marquée dans les rapports de police et l'espace médiatique, où le terme de pronostic vital engagé est davantage présent et donne rapidement une indication sur l'état de santé délicat de la victime.

l'individu «impliqué»

Autre nuance, qui s'emploie chez les pompiers et moins voire pas en milieu hospitalier, un individu peut être qualifié d'«impliqué». «Dans le cas d'un incendie, l'occupant de l'appartement où s'est déclaré le feu qui n'a pas été brûlé ni blessé, mais qui a en revanche inhalé des fumées, pourra être défini comme étant un "impliqué", sous réserve que son état ne nécessite pas d'observation supplémentaire aux urgences. Autrement, il transitera dans la catégorie de l'urgence relative», a ajouté le lieutenant de la BSPP, autre régiment avec les marins-pompiers de Marseille à faire partie de l'armée.

Des nuances dans le milieu hospitalier

Dans le milieu hospitalier, le statut de la victime est établi lors de sa présentation aux urgences. «On installe le patient et on prend ses constantes. Si elles sont mauvaises, on emploie alors le qualificatif de pronostic vital engagé», a raconté Ilda, infirmière passée par les services d'urgence et de réanimation et depuis peu en retraite, à CNEWS.

Si ce qualificatif marque la gravité, des cas de patients admis en situation d'urgence absolue, et dont le pronostic vital a été déclaré par les médecins comme étant engagé, peuvent parfois rapidement changer de catégorie.

«Nous voyons au quotidien des situations spectaculaires. En réanimation, j'ai accueilli une jeune fille âgée de 26 ans qui était en arrêt cardiaque. Nous nous sommes débattus pour tenter de la sauver durant près d'une demi-heure, alors qu'en général, nous savons qu'à partir de trois minutes d'arrêt, on constate des lésions irréversibles car le cerveau n'a pas été correctement oxygéné. A la surprise générale, le lendemain, elle est rentrée chez elle sans aucune difficulté», a décrit l'infirmière expérimentée, sans être en capacité de fournir d'explication scientifique à la scène, à l'instar des médecins impliqués sur cette prise en charge à l'époque.

«Cette jeune fille était sortie de l'établissement sans présenter aucune séquelle», a poursuivi Ilda avant d'abonder : «Il y a la théorie, et ce qui peut se passer sur le terrain. C'est pour cette raison qu'en réanimation, tout le service se battait, et parfois plus que de raison», a-t-elle conclu.

Concernant le statut lié à l'urgence relative, l'infirmière confirme son emploi dans le milieu hospitalier, de la même manière qu'en amont, par les différents agents d'intervention rapide.

Des deux côtés, nos deux intervenants nous ont également confié l'importance, autre que sémantique, de la rapidité de la prise en charge, donnant comme exemple la multiplicité des applications mobiles telles que Staying Alive. Cette dernière permet de situer géographiquement les personnes victimes d'un arrêt cardiaque, indiquant aux utilisateurs formés (ou non) aux gestes de premiers secours une alerte afin de déclencher une prise en charge.