Antibes : des dizaines de kilos de cannabis découverts chez un restaurateur

Après plusieurs heures de surveillance, des services de police ont interpellé un homme, qui cachait notamment 12 kg de cannabis, lundi 8 septembre, à Antibes, dans les Alpes-Maritimes.

Une grosse prise. Alors qu'ils surveillaient un local situé dans une résidence antiboise, des policiers sont intervenus pour interpeller un homme, qui cachait plus d'une dizaine de kilogrammes de cannabis, et utilisait sa sandwicherie pour blanchir son argent, selon les dires de nos confrères de France 3 Régions.

C'est une «forte odeur de cannabis masquée par du désodorisant» qui a mis la puce à l'oreille à un groupe de sécurité et de proximité d'Antibes. Et la semaine dernière, le lundi 8 septembre, les services de police ont procédé à une nouvelle surveillance de plusieurs heures, ayant conduit à l’interpellation d’un individu, arrivé sur les lieux en scooter et en possession des clés du local.

«Ce dernier a opposé une vive résistance à son interpellation, assénant un coup de poing au visage d’un fonctionnaire de police», a détaillé la direction interdépartementale de la Police Nationale.

De nombreux kilos de stupéfiants découverts

Après cette interpellation, la Brigade des stupéfiants a procédé à une perquisition du local. Au total, plus de 1,3 kg de cocaïne ont été trouvés, mais aussi près de 13kg de résine de cannabis et 569 grammes d’herbe de cannabis.

De l'argent liquide a été également perquisitionné, ainsi que du matériel de découpe et de conditionnement.

En plus du local, «le mis en cause, gérant d’une sandwicherie, a également fait l’objet d’une perquisition de son magasin», rapporte la Police Nationale, qui ajoute : «Les premiers éléments recueillis ont révélé des faits de travail dissimulé et de blanchiment d’argent».

Une demande de fermeture administrative du commerce a été transférée à la sous-préfecture de Grasse.

L'individu a d'abord été déféré au tribunal judiciaire de Grasse (Alpes-Maritimes), avant d'être placé en détention provisoire pour une durée de 6 mois, renouvelable, avec l'ouverture d’une information judiciaire.