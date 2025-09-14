Baromètre annuel du Secours populaire : 20% des Français s'estiment précaires

Au lendemain de la manifestation «Bloquons tout», le Secours populaire a publié son baromètre annuel «Pauvreté - précarité». Réalisé avec l'Institut de sondage Ispsos, l'association dresse un bilan alarmant : un Français sur cinq se trouve en situation de précarité.

Le Secours populaire tire la sonnette d’alarme. Comme chaque année, le Secours populaire, qui fête ses 80 ans, a lancé sa campagne «Pauvreté-précarité», en dévoilant les résultats de son baromètre. Et le bilan est sans appel : «la précarité ne cesse de s'ancrer dans le quotidien des Français», estime auprès de l'AFP Henriette Steinberg.

Un constat que les chiffres confirment largement : un Français sur cinq s'estime précaire. Dans le détail, 31% rencontrent des difficultés financières pour se procurer une alimentation saine.

La Fédération des acteurs de la solidarité appelle à une «mobilisation collective»

Par ailleurs, 39% des Français ont du mal à payer leurs dépenses d'électricité et 49% à partir en vacances au moins une fois par an. Pire, 25% de nos compatriotes sautent un repas par jour quand la moitié n'allument même pas le chauffage quand ils ont froid par manque d'argent. «La situation en France s'est détériorée» depuis une quinzaine d'années et dernièrement «on observe une stabilisation», précise Henriette Steinberg. Face à cette situation, la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) a appelé mardi à une «mobilisation collective» pour «débloquer la lutte contre la précarité».

En 2024, l'association est venue en aide à 3,7 millions de personnes en France. Au niveau européen, 28% de la population déclare se trouver en situation précaire.