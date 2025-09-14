Fête du Sport : à Paris, 2 km de la rue de Rivoli permettront de s'initier aux activités ce dimanche

La Fête du Sport sera la première édition d'une grande célébration du sport et de l'héritage des Jeux de Paris 2024. Cette journée du 14 septembre a plusieurs objectifs, dont la valorisation de la pratique sportive.

La Fête nationale du sport. Ce dimanche 14 septembre marquera la première édition de la Fête du Sport. Faisant écho à la date de célébration des athlètes sur les Champs-Élysées après les Jeux Olympiques de Paris 2024, le mouvement investira la rue de Rivoli à Paris ainsi que de nombreuses villes partout en France.

L'initiative, proposée par le Président de la République, vise à mettre en lumière le sport, à le célébrer, le pratiquer, le valoriser et à renforcer les liens sociaux. Plus de 5.000 événements labellisés sont organisés sur l'ensemble du territoire national. Gratuits, inclusifs et conviviaux, les clubs, associations et fédérations se sont unis pour proposer diverses initiations, démonstrations, découvertes de disciplines, mais aussi des rencontres avec des athlètes, para-athlètes, bénévoles ou encore des cadres du milieu sportif.

des Événements au cœur de la capitale

Au cœur des Jeux, la rue de Rivoli se transformera en «Boulevard du Sport». Pilotée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, en partenariat avec le CNOSF, le CPSF, la Ville de Paris et la Commission européenne, plus de 48 fédérations sportives investiront la rue.

Entre la place de la Concorde et l’Hôtel de Ville, les Parisiens sont attendus entre 11h et 18h pour une journée de découverte sportive. La ministre des Sports a pour objectif : «Célébrer et pratiquer le sport sous toutes ses formes». De nombreuses initiations, démonstrations, mais aussi des rencontres avec des olympiens seront organisées pour toutes les générations.

Pour conclure les festivités, la vasque olympique s’illuminera pour la dernière fois de l’été, marquant la fin des célébrations du premier anniversaire des Jeux de Paris 2024… avant de reprendre du service l’année prochaine.