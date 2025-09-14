Fête du Sport : restrictions de la circulation, stations de métro fermées… Quel est le dispositif de sécurité déployé ce dimanche à Paris ?

A l’occasion de la Fête du Sport qui a lieu ce dimanche 14 septembre, un dispositif de sécurité a été déployé à Paris. Certaines restrictions de circulation ont été mises en place par la préfecture de Police.

Le grand rendez-vous est donné. Ce dimanche 14 septembre, les Français vont célébrer la Fête du Sport. Il s’agit d’une première édition de cet événement au cours de laquelle la France entière, et sa capitale plus précisément, fêtera le premier anniversaire des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Cette première édition de la Fête du Sport est organisée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ainsi que par le comité national olympique et sportif français et le comité paralympique et sportif français.

Selon la préfecture de Police, ce grand rendez-vous «fait l’objet à Paris d’un événement emblématique transformant la rue de Rivoli et les artères adjacentes en boulevard du sport avec des animations proposées par 46 fédérations sportives».

Sur la Place de la Concorde et la Place Baudoyer, la Fête du Sport devrait durer sept heures, soit de 11h à 18h. Puis, l’événement devrait également s’enchaîner jusqu’à 20h sur le site de baignade de Grenelle. «En clôture de journée nationale, la vasque des Jeux s’élèvera une dernière fois cette année», a indiqué la préfecture de Police dans son communiqué.

La circulation est interdite sur certains axes

Au total, plusieurs lieux emblématiques de Paris accueilleront les animations, à l’instar de la Place du Palais Royal, la Place Vendôme, la Cour Carré du Louvre, le Jardin du Carrousel (1er arrondissement), mais également la Place de l’Hôtel de Ville (4e arrondissement). A cette occasion, un dispositif de sécurité a été mis en place par la préfecture de Police, à l’heure où le risque terroriste demeure «toujours élevé».

Par conséquent, depuis ce samedi 13 septembre 19h et jusqu’à ce dimanche 14 septembre à 23h59, «le stationnement de tout véhicule à moteur est interdit rue de Rivoli, entre la rue Vieille du Temple (non comprise) et la rue de Castiglione (non comprise) à Paris Centre», ont indiqué les autorités dans le communiqué.

Sur la même période, la circulation est interdite allant de la rue de Rivoli à la Place du Palais Royal, en passant par la Place Baudoyer, la Place de l’Hôtel de Ville, l’Avenue Victoria, la rue de la Coutellerie, la rue Saint-Denis, et la rue de l’Amiral de Coligny.

Des stations de métro fermées à partir de 10h

De plus, des périmètres de protection anti-terroriste seront mis en place dès ce dimanche à 10h pour la rue de Rivoli et à 13h pour le site de la baignade Grenelle. «Au sein de ceux-ci, des fouilles et palpations de sécurité seront réalisées», prévient la préfecture de Police.

Dans ces périmètres, tout rassemblement de nature revendicative est interdit. L’accès est également interdit aux animaux dangereux. Dernière interdiction : il s’agit du port, du transport et de l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices et des munitions. De même pour «tout objet susceptible de constituer une arme ou pouvant servir de projectile», insistent les autorités.

Ensuite, les stations de métro «Tuileries», «Palais Royal», «Louvre Rivoli» et «Hôtel de Ville» seront fermées à compter de 10h. «La sortie 11 métro Châtelet sera également fermée», a écrit la préfecture de Police, ajoutant qu’«une surveillance par drone est également assurée à cette occasion».