«Ils nous parlent mal ou ils nous poussent» : les migrants empêchent des élèves de prendre le bus par manque de place

Alors que la situation migratoire demeure critique à Gravelines (Nord), certains élèves ne peuvent plus emprunter les lignes de bus pour se rendre à leurs établissements scolaires, et ce, en raison de la présence massive de migrants dans ces moyens de transport.

À Gravelines, certains collégiens ne peuvent plus se rendre en classe en raison du manque de place dans les bus scolaires. Plus étonnant encore, la présence massive de migrants dans ce département du Nord est à l’origine de ces perturbations, malgré le doublement de la ligne de bus principale sur les heures de pointe.

«C’est un peu triste car on ne peut plus prendre les transports en commun comme on voudrait les prendre. Parfois, ils nous parlent mal ou ils nous poussent ou nous bousculent», a témoigné une élève.

La saturation du bus concerne principalement les trajets effectués entre la commune de Grande-Synthe et Gravelines. Une situation qui inquiète et agace les habitants. «On est en train de regarder pour vendre la maison et partir de la zone parce que l’on a retrouvé à plusieurs reprises des migrants dans le jardin et des gens qui essayent de voler», a affirmé un habitant à CNEWS.

«De ce que j’ai pu remarquer par rapport à certaines filles qui sont dans le bus, certains migrants ont des regards insistants envers celles-ci», a martelé un autre résident de la commune, indiquant que, «par méfiance», il ne descendait pas à son arrêt habituel, et ce «pour être sûr qu’il ne se passe rien».

Face à une situation migratoire critique, le maire de Gravelines a saisi le sous-préfet de Dunkerque pour demander des renforts de sécurité et plus de moyens de transport.