«L’alternance nationale viendra, si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera demain», promet Marine Le Pen

«L’alternance nationale viendra, si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera demain», a promis Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée, ce dimanche 14 septembre, à l'occasion du meeting de l'Université d'été du RN à Bordeaux. Marine Le Pen a ainsi évoqué son souhait de voir l'Assemblée nationale dissoute pour tenir de nouvelles élections législatives.
