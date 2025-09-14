Paris : jets de projectiles, échauffourées... Une distribution gratuite de menus organisée avec un influenceur vire au chaos (vidéos)

Une opération commerciale qui prévoyait la distribution de 1.000 plats «Tasty Crousty» gratuits, à l'initiative du fast-food éponyme et à la mode depuis quelques mois, a viré à l'émeute urbaine, samedi, dans le quartier de Châtelet-les-Halles (Paris 1er).

Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Le quartier parisien de Châtelet-les-Halles (1er) a été le théâtre d'émeutes ce samedi 13 septembre, alors qu'était prévue une opération commerciale pour l'ouverture d'un restaurant Tasty Crousty.

En collaboration avec l'influenceur Fares Salvatore, l'enseigne qui propose exclusivement un plat à base de poulet frit et de riz avait, annoncé que des barquettes seraient gratuitement distribuées aux 1.000 premiers clients.

#Châtelet-Les Halles : la rencontre abonnés de #Faressalvatore pour son concept #Influencegame vire au chaos. Affrontements entre jeunes et #FDO, ambiance bien loin du jeu d’influence.

Simplement pathétique… #SoutienFDOpic.twitter.com/dgeI0NLgBx — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) September 13, 2025

Malheureusement, des débordements ont commencé à éclater alors que des milliers de personnes avaient répondu à l'appel et s'étaient rendues sur la place du cœur de la capitale.

Des affrontements entre des groupes de jeunes et des policiers, venus pour contrôler le flux de personnes, se sont déclarés, avec notamment des jets de projectiles.

Plusieurs personnalités politiques ont dénoncé la situation à l'instar du conseiller de Paris et porte-parole du Groupe Changer Paris, Aurélien Véron (LR), et, dans ce contexte, l'opération commerciale a été annulée.

1989 criait La liberté ou la mort.

2025 hurle Des Krousty ou NTM.

Triste révolution à Chatelet les Halles. La nouvelle ambition de ParisCentre pic.twitter.com/wfElSGysQ4 — Aurélien Véron (@aurelien_veron) September 14, 2025

«1989 criait La liberté ou la mort. 2025 hurle Des Krousty ou NTM. Triste révolution à Chatelet-les-Halles. La nouvelle ambition de ParisCentre», a posté sur X l'élu parisien.

«On a attendu trois heures pour rien»

Aussi, plusieurs internautes venus profiter de l'opération commerciale ont regretté son annulation, reprochant notamment à l'influenceur une duperie.

«J'étais présent et j'ai patienté pendant 3h30 pour qu'à la fin, ce soit annulé. Je mérite un plat gratuit», a déploré un utilisateur d'Instagram.

Plusieurs individus auraient été interpellés, selon l'ancien policier Matthieu Valet, aujourd'hui eurodéputé du RN.

Je le répète : en France 🇫🇷, il n’y a plus un seul rassemblement sans violences !



Cet après-midi encore, à Châtelet, la venue de l’influenceur Fares Salvatore a viré aux échauffourées.



Bravo aux policiers qui ont interpellé des voyous déterminés à en découdre, allant jusqu’à… pic.twitter.com/jnbgVk9UWz — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) September 13, 2025

«Bravo aux policiers qui ont interpellé des voyous déterminés à en découdre, allant jusqu’à lancer des projectiles et semer le chaos dans la rue», a-t-il réagi sur X.