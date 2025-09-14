Qui a créé le Camembert ?

Lors du premier jour des Mondiaux du fromage et des produits laitiers, qui se sont ouverts ce dimanche 14 septembre à Tours : impossible de ne pas évoquer l’un des emblèmes les plus célèbres du terroir français : le camembert. Derrière sa croûte fleurie et son odeur bien marquée, se cache une histoire aussi riche que son goût.

Une histoire de croute. Les Mondiaux du fromage et des produits laitiers viennent d'ouvrir leurs portes ce week-end. Et l'un des monuments de la gastronomie française est aussi mis à l'honneur : le Camembert. Reconnu par son odeur et sa pâte molle, le camembert possède une histoire singulière et fait partie intégrante du patrimoine français depuis plus de deux siècles.

Son histoire a suscité de nombreuses recherches, notamment de la part de la famille créatrice du camembert. Pour remonter aux origines de ce fromage, il faut revenir à 1554, où des archives recensent déjà des traces de l’ancêtre du camembert : le fromage du pays d'Auge. À l’époque, ce fromage était frais, écaillé, écrémé et égoutté.

La femme qui a transformé le camembert sous la forme que les Français connaissent aujourd’hui n'est autre que Marie-Christine Harel, née à Crouttes (Orne) en 1761. Fermière, elle produisait déjà du fromage, dont le camembert, qui à l’époque n’était qu’une sorte de fromage frais.

Un contexte politique majeur

Au cours de la Révolution française (1789-1799), l'Assemblée constituante avait voté la constitution civile du clergé. À la suite de cela, de nombreux prêtres auraient fuit et auraient traversés les contrées normandes pour atteindre Granville et Honfleur. C'est alors que Marie-Christine Harel aurait recueilli un prêtre originaire de Brie, selon le ministère de l'Agriculture, dans sa ferme située à... Camembert (Orne) qui a donné son nom à ses fromages.

Il lui aurait donné de nombreux conseils sur la fabrication de son fromage, notamment l’idée d’ajouter une croûte aux fromages préparés par la fermière, à l'instar du brie, conçu dans les pays de Brie. Grâce à cette nouvelle méthode, Marie-Christine Harel aurait alors commencé à commercialiser ses productions sur les marchés de Vimoutiers et d'Argentan. Elle aurait reçu rapidement de nombreuses récompenses pour la qualité de ses fromages.

Appréciation nationale puis internationale

Dans une lettre retrouvée lors des recherches sur l’histoire du camembert, on peut lire : «Madame Harel-Paynel a su accentuer la commercialisation des fromages de camembert en consolidant la méthode que sa mère, Marie-Christine Harel, avait mise au point et lui avait léguée, en travaillant avec elle jusqu'à son décès en 1818».

Le fromage aurait d'abord connu un succès local, jusqu’à la visite d'un certain Napoléon III. En août 1863, l'Empereur se serait rendu à Argentan, et le petit-fils de Marie-Christine lui aurait fait découvrir l'artisanat familial. Napoléon, immédiatement conquis, aurait passé commande directement pour les Tuileries, et la famille Harel serait alors devenue fournisseur officiel du fromage du palais.

La Seconde Guerre mondiale fut bénéfique pour l’industrie du camembert. En effet, ce dernier fut inclus dans les rations des poilus, ce qui a permis à ce fromage de se faire largement apprécier et connaître à travers tout le pays.

Un fromage imité et répandu à l'international

Grâce à cette large diffusion, le camembert s’est rapidement fait connaître, mais aussi très vite imiter. La Normandie perdit alors l’exclusivité de sa fabrication, et la production du camembert se répandit à travers toute la France et au-delà des frontières.

En 1926, la Cour d'Appel d'Orléans confirma que le terme «camembert» était tombé dans le domaine public. Toutefois, en 1968, le camembert de Normandie obtint le Label Rouge, et en 1983, il reçut l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC). Puis, en 1996, il fut reconnu à l’échelle européenne par l'Appellation d'Origine Protégée (AOP).