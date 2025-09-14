Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Dans son bulletin de 6h, Météo-France a placé, ce dimanche 14 septembre, trois départements de la moitié nord en vigilance jaune, et ce, pour des risques de vents violents.

De fortes rafales sont attendues. Alors que le temps demeure agité ces derniers jours, une nouvelle perturbation devrait frapper le nord du pays ce week-end. À la différence de la première dégradation météorologique, plutôt pluvieuse, cette nouvelle perturbation devrait être venteuse.

Une raison pour laquelle Météo-France a placé, dans son bulletin de 6h, ce dimanche 14 septembre, trois départements de la moitié nord en vigilance jaune pour «vents violents». Sont concernés la Seine-Maritime, le Calvados ainsi que la Manche.

©Meteo-France

L’institut national de météorologie explique que des pluies sont également attendues ce jour, notamment «en matinée en la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire». Cette dégradation pluvieuse devrait s’étendre, en seconde partie de journée, «jusqu'en Champagne-Ardenne et du Massif central au nord de la Garonne».

«Ce temps humide est accompagné par un vent de sud-ouest de 50 à 70 km/h en rafales à l'intérieur des terres et jusqu'à 80 km/h près des côtes de Manche. Le vent d'ouest à sud-ouest atteint 60 à 80 km/h sur les caps corses», a écrit Météo-France.