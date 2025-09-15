Cahiers de doléances des gilets jaunes : le NFP dénonce l’annulation de leur publication

Quatre députés membres du Nouveau Front populaire (NFP) ont dénoncé ce lundi 15 septembre dans un communiqué l’annulation de la publication des cahiers de doléances des gilets jaunes en raison de la démission du gouvernement.

Une conséquence fâcheuse. La chute du gouvernement a entraîné l’annulation sine die de la publication des cahiers de doléances des gilets jaunes. Une situation qui a provoqué la colère des députés Arthur Delaporte (PS), Arnaud Le Gall (LFI), Marie Pochon (EELV) et Nicolas Sansu (PCF), membres du groupe de travail dédié à cette parution.

🔴 Non à l’annulation de la mise en ligne des cahiers de doléances des Gilets jaunes : ils veulent étouffer la voix du peuple



L’annulation du groupe de travail sur la publication des cahiers de doléances des Gilets jaunes, au moment même où le pays connaît la plus grande… pic.twitter.com/N7iSRV7rbD — Arnaud Le Gall (@Arnaud_Le_Gall_) September 15, 2025

Comme rappelé dans un communiqué paru ce lundi 15 septembre, «l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité, le 11 mars 2025, une résolution demandant au gouvernement la publication de ces cahiers», remplis par les citoyens dans le cadre du Grand débat national.

Difficilement accessibles au grand public, les cahiers de doléances ont été remplis au moment des forts mouvements de manifestation et de colère des gilets jaunes en 2018 et 2019. Leur mise en place a été «le seul apport utile du grand débat national», considéré par les quatre signataires comme «une monologue présidentiel ayant surtout servi à enterrer les revendications centrales de la révolte des Gilets jaunes.»

Une affaire considérée comme non-courante

Si le gouvernement a annulé cette publication sine die, c’est-à-dire sans fixer une nouvelle date, c’est principalement en raison de la démission de François Bayrou, renversé le 8 septembre dernier par un vote de confiance.

En effet, les ministres démissionnaires n’ont que le pouvoir de gérer les affaires courantes et donc n’auraient «pas mandat pour avancer sur ce dossier». Un «prétexte» pour les députés du NFP qui ont exigé «la reprise immédiate des travaux du groupe chargé de la publication des cahiers de doléances des Gilets jaunes».

Par ailleurs, les députés ont déploré « une annulation politique » alors même que «Sébastien Lecornu, principal organisateur du grand débat national, qui aura été contrôlé de bout en bout par l'exécutif, a été nommé Premier ministre».