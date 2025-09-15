Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Certains voyageurs ont eu très peur» : 4 personnes blessées à cause de fortes turbulences dans un vol Air France

Jeudi 11 septembre, le vol AF771 d’Air France reliant Pointe-à-Pitre à Paris a été secoué par un impressionnant épisode de turbulences. [BERTRAND GUAY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Près de 500 passagers d’un vol Air France reliant Pointe-à-Pitre à Paris ont été pris dans une violente zone de turbulences, jeudi 11 septembre. Quatre personnes ont été légèrement blessées. 

Jeudi 11 septembre, le vol AF771 d’Air France reliant Pointe-à-Pitre à Paris a été secoué par un impressionnant épisode de turbulences. À bord, les 494 passagers et le personnel de cabine ont subi de fortes secousses, provoquées, selon la compagnie, par un «épisode d’orages» qui n’a duré «qu’une minute environ». 

 

Une vidéo diffusée, dimanche, par le compte spécialisé Air Plus News montre des valises et objets éparpillés au sol, ainsi qu’un chariot de service renversé. Les images témoignent du climat de panique vécu dans la cabine. «Certains voyageurs ont eu très peur», a confirmé le média en décrivant «une grosse frayeur» collective. 

Trois membres d’équipage et un passager ont été «légèrement blessés»

Air France a fait savoir que trois membres d’équipage et un passager avaient été «légèrement blessés». «Ils ont été rapidement pris en charge pendant le vol», a indiqué la compagnie dans un communiqué adressé à la presse. Une assistance supplémentaire a été proposée à l’atterrissage. 

Sur le même sujet Air France : 5 blessés durant le vol Paris-Ajaccio lors de «fortes turbulences» Lire

La compagnie précise enfin que, avant l’entrée dans la zone orageuse, les consignes de sécurité avaient été rappelées et l’équipage avait exigé que chacun boucle sa ceinture. Un geste qui a sans doute permis d’éviter un plus lourd bilan lors de cet épisode impressionnant.

blesséAir Franceturbulences

À suivre aussi

Urgence absolue, urgence relative, impliqué... Quelles sont les nuances utilisées pour qualifier l'état des blessés ?
Meaux : un homme blessé après avoir essuyé des tirs à l'arme automatique
Morbihan : le moteur d'un bateau de plongée explose, cinq personnes transportées à l'hôpital

Ailleurs sur le web

Dernières actualités