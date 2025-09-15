«C’est une confusion dangereuse entre la critique d’un État et la stigmatisation d’une communauté» : de nombreux artistes de confession juive boycottés et harcelés

Depuis l'attaque du Hamas le 7-Octobre 2023, de nombreux artistes juifs, liés ou non à Israël, subissent des pressions, annulations d'événements et harcèlement sur les réseaux sociaux, dans un contexte international tendu par le conflit à Gaza.

Le chanteur français Enrico Macias est le dernier artiste en date à avoir été confronté au boycott en raison de ses positions pro-israéliennes : son concert prévu le 5 septembre à Istanbul (Turquie) a été interdit. Comme lui, plusieurs autres artistes juifs ont été ciblés dans de nombreux pays, depuis l'intensification du conflit israélo-palestinien.

«Comment on peut interdire à quelqu'un de faire un spectacle adulé par leur propre public parce que je défends mon peuple. Je suis pro-israélien, mais je ne suis pas pro-gouvernemental. Je suis pour l'histoire d'Israël qui date depuis des millénaires. Je fais partie de ce peuple», s'est défendu le musicien de 86 ans au micro d'RTL ce lundi 15 septembre.

En juillet dernier, c'est le chanteur franco-israélien, Amir, qui a été confronté à un appel au boycott lancé par dix artistes afin de s'opposer à sa venue au festival belge Francofolies de Spa, à cause de sa position sur le conflit.

hausse de 35 % des attaques contre des artistes juifs en ligne

L'artiste a néanmoins pu monter sur scène, déclarant au public : «Le dialogue, c'est nettement préférable aux interdits et au boycott. C’est très important d'utiliser notre place d'artiste pour être exemplaire. Car je ne connais qu'une seule réponse à la haine, c'est l'art [...] je voudrais que l'on ne chante que d'une seule voix et que ce chant s'élève beaucoup plus fort que le tumulte».

Certains pays sont même allés encore plus loin, à l'instar de l'Irlande, des Pays-Bas et l'Espagne qui ont annoncé qu'ils boycotteraient l'Eurovision 2026 si Israël y participait.

D'après l'Observatoire européen de la haine en ligne, les attaques contre des artistes juifs ont grimpé de 35 % depuis octobre 2023. Des hashtags appelant au boycott d'artistes juifs se sont rapidement propagés, ciblant souvent ces personnes pour leur identité plutôt que pour leurs positions publiques.

L'année dernière, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) et le Congrès juif mondial avaient dénoncé «une nouvelle forme d'antisémitisme», ciblant des individus non pas pour leurs opinions politiques, mais pour leur religion ou leurs origines.

«C’est une confusion dangereuse entre la critique d’un État et la stigmatisation d’une communauté», avait déclaré le président du CRIF, Yonathan Arfi.

Depuis lors, plusieurs institutions culturelles ont pris position, comme le Festival d'Avignon qui avait appelé à «protéger les artistes de toute discrimination» et à «maintenir la scène comme un espace de liberté et de dialogue» dans un communiqué. De son côté, l'UNESCO avait rappelé que la liberté artistique constituait un droit fondamental, qui devait être garanti «quelles que soient les origines ou les convictions des créateurs».