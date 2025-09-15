Chute de François Bayrou : qui sont les trois ministres qui sont tombés en même temps que lui ?

Trois ministres du précédent gouvernement ont démissionné le 8 septembre dernier, en même temps que François Bayrou. Tous occupaient une fonction directement liée à Matignon.

Ils sont tombés en même temps que François Bayrou. Le rejet du vote de confiance du gouvernement le 8 septembre a poussé le Premier ministre et les membres de son exécutif à démissionner.

Si Sébastien Lecornu a été rapidement nommé Premier ministre, les ministres de François Bayrou restent «démissionnaires», en charge des affaires courantes, tant que le nouveau locataire de Matignon n’aura pas constitué son exécutif.

Cependant, trois ministres ont déjà démissionné en même temps que François Bayrou, le 8 septembre prochain. En effet, il s’agit de Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, Patrick Mignola, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et Aurore Bergé, ministre délégué chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Des départs qui s’expliquent par le fait que ces trois ministres officiaient «auprès du Premier ministre», et ne bénéficiaient pas d’un ministère propre.

Une série de consultations

Depuis son arrivée à Matignon, Sébastien Lecornu a multiplié les consultations avec les formations politiques et les organisations syndicales, afin de constituer le gouvernement le plus consensuel possible.

Lors de sa passation de pouvoirs avec François Bayrou, l’ancien ministre des Armées a opté pour un changement de méthode et une politique de rupture, y compris «sur le fond».

Une sortie interprétée par certains comme une volonté de Sébastien Lecornu de vouloir discuter avec tous les partis y compris le Rassemblement national.