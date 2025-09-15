Toute l’actu en direct 24h/24
«Dès qu’il y a du bleu, donc des policiers ou des gendarmes, c’est la haine de la France qui se manifeste», déplore Louis de Raguenel

«Dès qu’il y a du bleu, donc des policiers ou des gendarmes, c’est la haine de la France qui se manifeste», a déploré le journaliste Louis de Raguenel, ce lundi 15 septembre, sur CNEWS. Il est revenu sur l'opération commerciale qui prévoyait la distribution de 1.000 plats «Tasty Crousty» gratuits, qui viré à l'émeute urbaine, samedi, dans le quartier de Châtelet-les-Halles (Paris 1er). 

